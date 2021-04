Cristian Ghinea: Bruxelles-ul nu a respins Planul de Redresare și Reziliență propus de România, a trimis observații, negociem / Iohannis a convocat luni o ședință cu responsabilii pe PNRR

”Am trimis de la minister 1.000 de pagini de propuneri, pe care Comisia se uită și, după observațiile lor, aducem modificări, negociem. Toate țările fac așa. Fiind negocieri, nu vreau să dau detalii pe toate componentele, vreau doar să zic că se lucrează intens”, a spus Ghinea într-o intervenție telefonică la Digi 24.”PNRR-ul României nu a fost trimis oficial, după această trimitere oficială are două luni și atunci va fi vorba de aprobare, respingere – Doamne Ferește!”, a declarat ministrul, precizând că termenul este de 30 aprilie.Potrivit lui Ghinea, sunt țări care deja au anunțat că nu o vor face la timp, iar dacă România va depăși termenul, nu o va face cu mult, ci doar cu câteva săptămâni.”România este o țară o alocare excepțional de mare pentru transport și rutier. Noi ne menținem punctul de vedere că este necesară”, a afirmat acesta, adăugând că ”de aceea se numesc negocieri”.”Noi am lucrat intens și sub mare presiune, cum același lucru s-a întâmplat în toate statele din Uniune, să pregătim acest Plan Național de Redresare și Reziliență. Este o noutate pentru toată lumea, nu a mai existat așa ceva și, în acest sens, au fost de așteptat dificultățile în conturarea planului.Dificultatea numărul 1 constă în faptul că se doresc reforme profunde, dar, în același timp, dificultatea 2, într-o perioadă foarte scurtă, foarte limitată de timp, avem doar câțiva ani la dispoziție. În mod normal, reformele nu se fac peste noapte și proiectele importante nu se realizează în trei, patru ani.Însă vom fi pregătiți pentru acest Plan Național și vom îmbunătăți proiectele în așa fel încât să fie acceptate. Însă trebuie să înțelegeți că nu noi suntem în această situație, România. Toți suntem în această situație, prin noutatea și presiunea asupra noastră, având în vedere timpul foarte scurt de implementare.Una peste alta, am convocat pentru luni o întâlnire cu responsabilii din Guvern și din alte zone care lucrează pe PNRR. Vom evalua feedback-ul, primul feedback al Comisiei, vom îmbunătăți Planul. Ministerul se va prezenta din nou la Comisie cu Planul îmbunătățit și, în final, sunt convins că el va fi acceptat și vom putea să folosim acești bani.Este o sumă foarte mare, 30 de miliarde de euro. Avem șanse imense să punem în practică care s-au tot amânat și avem șansa să facem investiții care până acum, tot din lipsa de bani, nu s-au realizat. Deci, eu sunt foarte hotărât că, împreună cu Guvernul, să ducem lucrurile în zona de succes.” Vicepremierul Dan Barna a anunțat miercuri că oficialii Comisiei Europene au comunicat autorităţilor române că nu sunt de acord cu propunerile legate de investiţii din bani europeni prin PNRR pentru realizarea unor sisteme de irigaţii, întrucât acest aspect nu ţine de redresarea după pandemia de COVID."Avem în continuare discuţia legată de acceptarea componentei de infrastructură, care pentru noi e de viaţă şi de moarte. E discuţia în curs", a declarat Barna.