DIICOT anunţă cu 2 zile întârziere o altă redeschidere a dosarului 10 august / Este vizată şi Speranţa Cliseru, fost prefect al Capitalei

Decizia de redeschidere a dosarului a fost luată miercuri, 14 aprilie, de către procurorul şef adjunct al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, însă a fost anunţată presei vineri, în aceeaşi zi în care un judecător de la Curtea de Apel Bucureşti a dispus redeschiderea anchetei, la cererea unui protestatar rănit în timpul evenimentelor din 10 august 2018, informează Agerpres.Potrivit unui anunţ al DIICOT, procurorul şef adjunct a admis plângerile formulate de către şase petenţi şi a dispus redeschiderea urmăririi penale faţă de foştii şefi ai Jandarmeriei, dar şi în cazul Speranţei Cliseru - fost prefect al Capitalei.Astfel, a fost redeschisă urmărirea penală:* sub aspectul săvârşirii de către maiorul Laurenţiu Valentin Cazan a infracţiunilor de abuz în serviciu, participaţie improprie la purtare abuzivă, participaţie improprie la fals intelectual, participaţie improprie la uz de fals;* sub aspectul săvârşirii de către colonelul Gheorghe Sebastian Cucoş şi colonelul Ionuţ Cătălin Sindile a infracţiunilor de complicitate la abuz în serviciu şi complicitate la participaţie improprie la purtare abuzivă;* sub aspectul săvârşirii de către Speranţa Cliseru a infracţiunilor de fals intelectual şi favorizarea făptuitorului.De asemenea, procurorul şef adjunct al DIICOT a dispus infirmarea în parte a ordonanţei din data de 26.06.2020 emisă în dosarul "10 august" cu privire la dispoziţiile de:* clasare a cauzei sub aspectul săvârşirii de către suspecţii maior Laurenţiu Valentin Cazan, colonel Gheorghe Sebastian Cucoş şi colonel Ionuţ Cătălin Sindile a infracţiunilor de abuz în serviciu, participaţie improprie la purtare abuzivă, participaţie improprie la fals intelectual, participaţie improprie la uz de fals, complicitate la abuz în serviciu şi complicitate la participaţie improprie la purtare abuzivă, raportat la stările de fapt reţinute în cuprinsul ordonanţei de continuare a urmăririi penale nr. 18/2018 din 20.09.2018 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Secţia Parchetelor Militare;* clasare a cauzei sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de participaţie improprie la fals intelectual şi participaţie improprie la uz de fals, raportat la stările de fapt reţinute în cuprinsul ordonanţei nr. 18/D/2018 a PÎCCJ - Secţia Parchetelor Militare prin care la data de 12.09.2018 s-a dispus extinderea urmăririi penale;* clasare a cauzei sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de complicitate la abuz în serviciu, respectiv complicitate la participaţie improprie la purtare abuzivă, raportat la stările de fapt pentru care s-a dispus extinderea urmăririi penale la data de 23.04.2019 prin ordonanţa nr. 18/D/2018 a PÎCCJ - Secţia Parchetelor Militare.Totodată, s-a dispus redeschiderea urmăririi penale in rem sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de participaţie improprie la fals intelectual şi participaţie improprie la uz de fals, respectiv complicitate la abuz în serviciu, respectiv complicitate la participaţie improprie la purtare abuzivă.Ordonanţa de redeschidere a urmăririi penale trebuie însă confirmată de un judecător de la Tribunalul Bucureşti.Este vorba despre Ioan Crăciuneanu, care a fost gazat şi ameninţat de jandarmi la mitingul din Piaţa Victoriei, iar o grenadă de mână cu efect iritant lacrimogen a căzut lângă el şi l-a rănit la picior.Decizia a fost luată într-un proces separat de dosarul în care Tribunalul Bucureşti a respins, pe 2 martie 2021, o solicitare de redeschidere a anchetei făcută de fostul procuror-şef al DIICOT Giorgiana Hosu.În urma acestei decizii, care este definitivă, procurorii vor redeschide urmărirea penală împotriva foştilor şefi ai Jandarmeriei, colonelul Gheorghe Sebastian Cucoş, fost prim-adjunct al Jandarmeriei Române, maiorul Laurenţiu Cazan, fost director general al Direcţiei Generale de Jandarmi a Municipiului Bucureşti, colonelul Cătălin Sindile, fost şef al Jandarmeriei Române.De asemenea, va fi redeschisă urmărirea penală şi în cazul comisarului-şef de poliţie Mihai Dan Chirică, fost secretar de stat pentru relaţia cu prefecţii din MAI.