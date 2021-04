VIDEO Limba engleză îi dă din nou bătăi de cap lui Costel Alexe: "Totalitarian regimes... bam, bam, bam" / Ironiile Ambasadei Suediei

Fostul ministru al Mediului Costel Alexe, actual preşedinte al Consiliului Judeţean Iaşi, a avut din nou dificultăți când a trebuit să pronunțe câteva cuvinte în limba engleză. Pentru că nu a putut pronunța corect denumirea unei asociații al cărei membru fondator este CJ, Alexa a continuat cu "bam, bam, bam”.

În ședința Consiliului Județean Iași, Alexe a încercat să citească de pe o foaie numele în engleză al unei asociații al cărei membru fondator este CJ - Asociația Atrium Arhitecture of Totalitarian Regimes of the 20th Century in Europe and Urban Memory.

Potrivit imaginilor publicate de Ziarul de Iași , văzând că nu poate pronunța corect denumirea, Costel Alexe a continuat cu "bam, bam, bam”.

Ambasada Suediei a reacționat pe facebook, printr-un mesaj ironic: "Din meniul de prânz al ambasadei: pizza cu banane, curry, brânză și stafide, alune, BAM BAM, stiți voi..".