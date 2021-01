Astronomii au descoperit un Super-Pământ aproape la fel de vechi ca Universul / Microsoft vrea să reînvie digital persoanele decedate / HBO dezvoltă un nou serial „Game of Thrones”

​NERD ALERT

Televiziunea americană pregătește o adaptare a „Tales of Dunk and Egg”, bazată pe o serie de romane scrise de George R. R. Martin și a cărei acţiune are loc înainte de evenimentele din Game of Thrones.Fiecare episod va dura o oră iar povestea seriei va fi plasată cu 90 de ani înaintea celei din GoT, fiind centrată pe aventurile lui Ser Duncan the Tall (Dunk) şi ale tânărului Aegon V Targaryen (Egg). Până în prezent Martin a publicat trei romane în seria Tales of Dunk and Egg: „The Hedge Knight” (1998), „The Sworn Sword” (2003) şi „The Mystery Knight” (2010). În 2015, cele trei au fost publicate împreună sub numele „A Knight of the Seven Kingdoms”.Potrivit unor surse, proiectul este prioritar pentru HBO, televiziunea dorind să construiască pe baza succesului pe care l-a avut „Game of Thrones”. Reprezentanții rețelei au refuzat să confirme informația dar dacă proiectul se va materializa acesta va fi al doilea prequel Game of Thrones care ajunge să fie realizat. În prezent HBO lucrează la serialul „House of the Dragon”, care ar urma să fie lansat în 2022, relatează Variety Game of Thrones și Three Tales of Dunk & Egg (FOTO: Binged.com)Primele informații legate de faptul că Warner Bros. dezvoltă un film prequel despre primele zile ale ciocolaterului excentric Willy Wonka au apărut în urmă cu aproape cinci ani. Veștile despre proiect au fost însă aproape inexistente de atunci cu excepția faptul că Paul King a fost anunțat regizor al viitorului lungmetraj.Deși Paramount a fost în spatele lui Willy Wonka and The Chocolate Factory din 1971, studioul Warner a fost cel care l-a readus pe Wonka pe marile ecrane în 2005, cu Johnny Depp în rol. Și deși Charlie and the Chocolate Factory regizat de Tim Burton a atins copilăria lui Wonka, noua peliculă s-ar putea concentra mai mult asupra încercărilor sale de a pune în funcțiune faimoasa fabrică de ciocolată.Reprezentanții Warner nu au oferit nicio actualizare privind distribuția viitoarei pelicule însă se pare că Tom Holland și Timothée Chalamet sunt printre primele opțiuni ale studioului pentru a juca versiunea mai tânără a ciocolatierului. Warner Bros. a anunțat că intenționează să lanseze filmul în 17 martie 2023, potrivit Empire Online Gene Wilder și Johnny Depp în rolul lui Willy Wonka (FOTO: Paramount Pictures / Warner Bros.)Compania fondată de Bill Gates a primit un brevet care ar permite Microsoft să reînvie digital persoanele care nu mai sunt printre noi sub forma unui robot de chat bazat pe inteligența artificială.În cazul în care conceptul îți sună de parcă ar fi fost extras direct dintr-o poveste sci-fi, asta ar putea fi și deoarece un episod al serialului Netflix Black Mirror („ Be Right Back ”, primul episod al sezonului 2, mai exact), precum și serialul Upload lansat de Amazon în 2020, se bazează exact pe această premisă de a încărca informații digitale despre o persoană pentru putea „vorbi” cu ea post-mortem.Imaginile, datele vocale, postările de pe rețelele sociale și mesajele electronice de tot felul sunt luate în considerare pentru a crea chatbot-ul care să reprezinte persoana decedată, brevetul primit de Microsoft afirmând de asemenea că:„Persoana specifică [pe care o reprezintă botul de chat] poate corespunde unei entități din trecut sau prezent (sau unei versiuni a acesteia), cum ar fi un prieten, o rudă, o cunoștință, o celebritate, un personaj fictiv, o figură istorică, o entitate aleatorie etc. Persoana specifică poate să corespundă și cu propria persoană (de exemplu, utilizatorul care creează / antrenează botul de chat)”, scrie Loudwire Reprezentare conceptuală a Inteligenței Artificiale (FOTO: Andrew Ostrovsky / Panthermedia / Profimedia Images)Producătorii serialului au anunțat că filmările pentru un nou sezon al au început dar, din păcate, noul sezon va fi și ultimul. Serialul lansată în septembrie 2013 și difuzată pe BBC și Netflix s-a bucurat de un succes enorm și fani vor fi cu siguranță dezamăgiți să afle că acest seria a ajuns la capăt de drum.Cu toate acestea, Tommy Bulfin, producător executiv al BBC, îi asigură pe spectatori că „scenariile pentru sezonul șase sunt cu adevărat remarcabile și oferă un rămas bun meritoriu care suntem siguri că va încânta fanii”. La fel ca în cazul a numeroase alte producții, și filmările pentru Peaky Blinders au fost amânate din cauza pandemiei de COVID-19 iar BBC nu a anunțat încă data de lansare a noului sezon, relatează Deadline Dacă un serial a ajuns la capăt de drum, altul de abia începe: televiziunea americană CW a lansat în urmă cu câteva săptămâni un trailer teaser pentru viitorul serial Superman pe care îl produce însă acesta a arătat însă mai degrabă ca o retrospectivă cu puține imagini. Dar acum avem un nou trailer care oferă mai multe indicii o idee despre dinamica serialului.Acesta va urma familia Kent în timp ce se confruntă cu dificultățile de a-i crește pe cei doi fii adolescenți ai lor, Jonathan (jucat de Jordan Elsass) și Jordan (Alex Garfin), pe care i-au mutat în Smallville din Metropolis. Toate acestea se vor întâmpla în timp ce sunt nevoiți să facă față faimei de a fi salvatori ai planetei. Primul episod al Superman & Lois va fi difuzat de CW în 23 februarie, anunță Nerds and Beyond ​ Astronomii au descoperit în jurul uneia dintre cele mai vechi stele ale galaxiei, o pitică portocalie numită TOI-561 și aflată la doar 280 de ani lumină distanță, trei exoplanete în orbită - dintre care una este o lume stâncoasă de 1,5 ori mai mare decât Pământul.Completând o rotație completă în jurul stelei sale în doar 10,5 ore, o exoplanetă cu o orbită atât de apropiată de o stea este improbabil să fie locuibilă, chiar dacă este stâncoasă ca Pământul, Venus și Marte. Ar avea o temperatură estimată la aproximativ 2200 °C, cu o rotație sincronă (arată mereu aceeași emisferă stelei sale) care ar duce la formarea ocean magmatic pe partea permanentă a zilei.Ce face însă cu adevărat remarcabil sistemul TOI-561 este că e unul dintre cele mai vechi observate vreodată, având o vârstă estimată la aproximativ 10 miliarde de ani. Are o vârstă mai mult decât dublă față de sistemul nostru solar, este aproape la fel de vechi ca Universul și dovedește că exoplanetele stâncoase pot rămâne stabile pentru o perioadă foarte lungă de timp.„TOI-561 b este una dintre cele mai vechi planete stâncoase descoperite până acum", afirmă astronomul Lauren Weiss de la Universitatea din Hawaii, adăugând că „existența sa arată că universul a format planete stâncoase aproape de la formarea sa în urmă cu 14 miliarde de ani”, potrivit Science Alert „Super-Pământurile - o clasă de planete diferite de oricare din sistemul nostru solar - sunt mai masive decât Pământul, dar mai ușoare decât giganții de gheață, cum ar fi Neptun și Uranus. Sunt între dublul dimensiunii Pământului și până la de 10 ori masa sa”, potrivit descrierii acestora de pe site-ul NASA Reprezentare computerizată a unui Super-Pământ (FOTO: Wikimedia Commons)Dezvoltatorul de jocuri japonez a oferit cea mai cuprinzătoare privire de până acum asupra celui mai nou titlu din franciza horror, Resident Evil Village, sau, dacă preferați, Resident Evil 8. Firul narativ al noul joc va fi o continuare a Resident Evil 7: Biohazard, cu Ethan Winters trecând din nou în rolul personajului principal și căutând din nou o persoană dragă dispărută.Pe lângă secvențele de luptă (care se pare că vor fi mai numeroase și cu un sistem îmbunătățit față de anteriorul titlu), trailer de cinci minute dezvăluie o varietate de locații din satul în care va avea loc acțiunea și s-ar putea să le amintească fanilor francizei de Resident Evil 4 a cărui poveste a avut loc tot într-un sat vag european și un castel înfricoșător din mijlocul pustietății, scrie IGN.P.S.: În caz că n-ai prins știrea începutului de săptămână, oamenii de știință au descoperit o nouă stare a materiei: „sticla lichidă”