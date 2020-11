Bucureștiul va avea trenuri de metrou moderne, similare celor din marile metropole. Nu s-a optat însă pentru varianta ”fără mecanic”

Prima garnitură ar urma să fie livrată în mai puţin de 30 de luni de la semnarea contractului, a declarat, într-un interviu acordat Agerpres, directorul general al Alstom pentru România, Bulgaria şi Republica Moldova, Gabriel Stanciu.Alstom a câştigat un contract scos la licitaţie de Metrorex, în valoare de peste 100 de milioane de euro, cu posibilitatea de extindere până la valoarea totală de 240 milioane de euro. Contractul are ca obiect livrarea iniţială a 13 trenuri, însă poate fi extins cu 17 trenuri, ceea ce ar însemna 240 milioane de euro.Anunţul privind câştigarea licitaţiei a fost făcut în octombrie, însă contractul cu Metrorex nu a fost încă semnat.Potrivit lui Gabriel Stanciu, trenurile vor avea o configuraţie specifică, personalizată pentru metroul din Bucureşti, respectiv caroserie din oţel inoxidabil, 114 metri lungime şi 3 metri lăţime, asigurând o capacitate totală de 1.200 de pasageri/ tren.Peste 10 milioane de oameni sunt transportaţi zilnic cu trenuri Metropolis în toată lumea. Trenuri de metrou de la Alstom circulă în alte 25 de oraşe, între care Amsterdam, Dubai, Lausanne, Londra, New York, Paris, Sydney.Aceste trenuri vor circula pe recent inaugurata Magistrală 5. Conform cerinţelor beneficiarului, trenurile au o configuraţie specifică, personalizată pentru metroul din Bucureşti: caroserie din oţel inoxidabil, 114 metri lungime şi 3 metri lăţime, asigurând o capacitate totală de 1.200 de pasageri/ tren.Fiecare tren cu 6 vagoane are 216 locuri într-o dispunere longitudinală şi asigură două zone speciale de acces destinate pasagerilor cu dizabilităţi. Nu s-a optat însă pentru varianta ”fără mecanic”. Configuraţia finală, culorile şi finisajele vor fi complet personalizate în conformitate cu cerinţele clientului, în etapa de proiectare.Potrivit sursei citate, Metropolis este un tren ecologic şi costurile pe întregul ciclu de viaţă sunt reduse. În vederea minimizării consumului de energie electrică, trenul de metrou este echipat cu sisteme de tracţiune avansate, convertoare auxiliare, sistem reglabil de încălzire, ventilaţie şi răcire bazat pe nivelul de încărcare şi o soluţie de frânare complet electrică ce maximizează recuperarea energiei provenite din frânare.În plus, metroul este construit în aşa fel încât activităţile de întreţinere să fie simplificate, iar intervalele la care aceste activităţi sunt necesare sunt mai mari, crescând astfel disponibilitatea acestor trenuri.