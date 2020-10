A murit Ion Predescu, fost judecător CCR

„Numit judecător al Curții Constituționale în anul 2004 pentru un mandat de 9 ani, a reprezentat un important factor de echilibru, rațiune și înțelepciune, punând în slujba justiției constituționale întreaga sa erudiție, experiență profesională și de viață, dar și calitățile umane deosebite”, mai spune CCR.







Ion Predescu a fost timp de 14 ani senator PSD (1990-2004) si a deținut funcția de ministru al justitiei in guvernul Văcăroiu in perioada 2 septembrie 1996 - 12 decembrie 1996. A fost pe rand presedinte al Comisiei juridice a Senatului (1990-1996) si vicepresedinte al Comisiei (1996-1998). Predescu a fost si secretar al grupurilor de prietenie ale Romaniei cu Grecia, Argentina si Coreea.Predescu a fost si membru in Comisia constitutionala intre iunie 1990 si septembrie 1996. Potrivit informatiilor de pe site-ul CCR, Predescu a fost membru al Asociatiei Juriștilor din Romania si cadru didactic asociat la Facultatea de Drept din Craiova si la Facultatea de Drept a Universitatii "Spiru Haret" din Bucuresti.