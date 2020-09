Alegeri locale 2020. Tineri din București explică de ce NU votează la aceste alegeri și de ce votează

Tineri care NU au votat la aceste alegeri locale

Tineri care au votat la aceste alegeri locale

Alegerile locale nu atrag în general foarte mult interes, deși deciziile primăriei ne afectează probabil cel mai mult în ceea ce privește viața noastră de zi cu zi: traficul, poluarea, căldura din blocuri iarna, autorizațiie de construcții permise, parcările, cultura locală, poluarea aerului și poluarea fonică. În foarte multe cazuri, suntem nefericiți și nervoși, neîndreptățiți și obosiți din cauza unei proaste administrații locale.Și totuși, la prezidențialele de anul trecut, unde spectacolul politic are mai puține personaje și este mai ușor de urmărit, până la ora 17:00 prezența la vot era de peste 37%. Anul acesta, la alegerile locale, prezența la vot este mai mică chiar și decât cea din 2016, doar un pic peste 35%. Capitala este mereu în capătul listei de prezență la vot la nivel național, asta fără să luăm în considerare câți oameni locuiesc în București fără să aibă buletin cu adresă locală sau viză de flotant.În Panduri, la școala gimnazială I.C. Duca unde votez eu, am rezolvat datoria civică în doar câteva minute. Pe lângă mine, vecinii mei în vârstă din blocurile rusești de lângă Academia Militară. Nu sunt foarte mulți tineri și asta mi se pare curios. E ora 16:00 și în mod normal începând cu după-amiaza ies și tinerii care au dormit până târziu. Dar am reușit să vorbesc cu mai mulți tineri despre de ce votează la locale și despre, bineînțeles, de ce nu.”Mă întorc la facultate în Anglia. Deși m-am născut în București și am locuit până când am terminat școala aici, nu mi se pare că acum sunt un cetățean informat. Nu știu cine a făcut ce și nu mi se pare ok să votez la ghici. ””N-ai pe cine, doamnă! N-ați văzut cum sunt ăștia? Adică m-am gândit să mă duc, că a mers și mama mai de dimineață. Dar nu cred că ai cu cine. Toți fură sau sunt foarte inapți așa. ””Am văzut pe net ceva de alegeri, dar nu m-am interesat. Nu m-a interesat niciodată politica. Nu știu, noi în Tonița nu suntem așa… cu trendul ăsta de a fi super civic. Nici nu știu cine candidează.””Ești a nu-știu-câta persoană care mă întreabă asta. Nu știu de ce nu votez. Nu mi se par niciunul ok.”Ținând cont de prezența la vot, știm că de fapt, majoritatea cetățenilor nu consideră actul votării unul necesar. I-am întrebat pe toți tinerii cu care am vorbit și ce și-ar dori cel mai mult să fie schimbat la București, ce le-ar influența lor cel mai mult viața de zi cu zi.”Eu mă bucur că au terminat în sfârșit metroul. Prietenul meu stă în Drumul Taberei și acum o să îmi fie mai ușor să mă duc pe la el.””Nu știu. Tata se plânge mult de trafic pentru că lucrează ca controlor de trafic aerian în Otopeni. Probabil asta. Mai și poluează super mult.””Să fie mai curat. Să ia gunoaiele de peste tot. Mă enervează super tare că Bucureștiul e așa, când clădirile mai ales de prin centru ar putea fi chiar mișto.”„Multe. De toate. Nici nu știu. Să avem salarii mai bune.””Așa am învățat. Mi se pare cel mai natural lucru să îmi exercit dreptul ăsta. Și mai ales mi se pare așa că nu ai dreptul să comentezi nimic despre politică dacă nu ai votat.””Sunt primele alegeri la care pot vota. Nu aveam cum să nu.””Pentru că este cel mai important lucru pe care îl poți face în democrație. Să îți exprimi părerea chiar dacă votul unei singure persoane nu înseamnă foarte mult. E important să înțelegem că facem parte dintr-o societate unde toți indivizii contează. Eu una nu aș putea să trăiesc cu mine dacă nu aș vota.””Votez pentru că vreau să trăiesc într-un oraș mai ok și mai sănătos. Vreau să mi se întoarcă toți prietenii de pe afară. Nu știu. Am speranțe mereu că o să fie mai bine.””Păi pentru că încercăm să schimbăm ceva, nu? Sincer, m-am enervat foarte tare după ce am văzut un album pe Facebook cu toate tâmpeniile care au fost făcute la mine în sector în ultimii patru ani. Mi se pare că își bat joc de noi și că ne iau de proști. Trebuia să votez.”„Răspunsul ferm este traficul. Probabil este cel mai mare defect al Bucureștiului.”„Mai multe piste de biciclete. Mă dau mult cu bicla și cu rolele în weekend și mi se pare că nu am unde.”„Mai multe programe sociale pentru oamenii fără adăpost, pentru rromi și pentru femeile care sunt victimele violenței domestice. Și mai puțini bani dați pentru Catedrala Mântuirii Neamului.„Păi să reciclăm, mai puțină poluare, mai puține mașini, traficul mai fluidizat. Sunt multe.Păi un transport comun mai ok. Și mai puțini bani sifonați pentru trei rânduri de borduri sau iarba pe șinele de tramvai”.