DNA: Şeful Jandarmeriei şi foştii şefi Ionuţ Cătălin Sindile şi Constantin Florea, urmăriţi penal pentru uzurparea funcţiei/ Acuzațiile procurorilor

Şeful Jandarmeriei Române, colonelul Bogdan Enescu, şi foştii şefi, colonelul Ionuţ Cătălin Sindile şi generalul Constantin Florea, sunt urmăriţi penal de DNA pentru uzurparea funcţiei dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată, a anunțat DNA. Ei sunt acuzați că au încasat ilegal aproape 80.000 de lei pentru ore suplimentare.

Procurorii militari din DNA au dispus urmărirea penală în cazul lui:

Conform DNA, cei trei ar fi încasat, în cursul anului 2020, drepturi băneşti în sumă totală de 79.852 lei reprezentând ore suplimentare, fără vreo justificare legală bazată pe vreo dispoziţie a şefului ierarhic superior şi fără vreun temei care să justifice caracterul operativ sau neprevăzut al activităţilor desfăşurate.

Acuzațiile aduse de procurori celor trei șefi din Jandarmerie:

ar fi efectuat ore suplimentare fără respectarea acelorași prevederi legale, ulterior ar fi solicitat Inspectoratului General al Jandarmeriei Române acordarea majorării salariale corespunzătoare, iar în baza aprobării documentelor de către suspectul Enescu Bogdan, (deși acesta din urmă, la data efectuării orelor suplimentare, îndeplinea funcția de inspector șef al Inspectoratului de Jandarmi Județean Ilfov, fiind în subordinea nemijlocită a solicitantului), ar fi încasat, în luna mai 2020, drepturi bănești în sumă de 15.619 lei. În mod similar, în perioada septembrie 2018 – martie 2019, ca împuternicit inspector general al Inspectoratului General al Jandarmeriei Române, suspectul Sindile Ionuț-Cătălin ar fi efectuat ore suplimentare fără respectarea prevederilor legale, ulterior, în luna iunie 2020, ar fi solicitat Inspectoratului General al Jandarmeriei Române acordarea majorării salariale corespunzătoare, iar în baza aprobării documentelor de către suspectul Enescu Bogdan, (deși acesta din urmă, la data efectuării orelor suplimentare, îndeplinea funcția de inspector șef al Inspectoratului de Jandarmi Județean Ilfov, fiind în subordinea nemijlocită a solicitantului), ar fi încasat, în luna iulie 2020, drepturi bănești în sumă de 28.165 lei".



Joi dimineață, a fost audiat la DNA în acest dosar actualul șef al Jandarmeriei Române, Bogdan Enescu, el spunând că nu ia în calcul să demisioneze pentru că "nu se impune în acest caz".Șeful Jandarmeriei a spus, la ieșirea de la DNA, că "se va face lumină" în acest caz: "Am discutat cu domnul procuror de caz. Cercetările în caz continuă şi se va face lumină. Îmi doresc ca să se facă lumină în acest caz, pentru că nu este o situaţie benefică nici din punct de vedere personal, nici din punct de vedere instituţional. Voi da tot concursul şi instituţia, şi eu personal ca să se facă lumină în acest caz. Nu am nicio intenţie de a ascunde adevărul sau de a ascunde alte situaţii care pot conduce la clarificarea acestui caz".La rândul său, colonelul Ionuţ Cătălin Sindile, cel care se afla la comanda Jandarmeriei Române la momentul 10 august 2018, a spus, la ieșirea de la DNA, că este suspect. "Suspect. Se fac mai multe verificări. Nu vă pot spune mai multe detalii, întrucât este urmărirea penală în curs. Cu privire la mine, doar am făcut o cerere privind decontarea orelor suplimentare prevăzute de lege, aprobată de domnul şef".