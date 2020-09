Mesajul ministrului Educației, înainte de începerea anului școlar: Vă asigur că s-au luat toate măsurile necesare. Niciodată școala nu a beneficiat de atâta atenție

Sâmbătă, ministrul se află în ”inspecție” la mai multe unități de învățământ din capitală, Anisie precizând că duminică va avea o nouă videoconferință cu inspectorii școlari.”În toată această perioadă am fost în permanentă legătură cu unitățile de învățământ din întreaga țară. În ultima videoconferință, desfășurată astăzi, am primit asigurări că unitățile de învățământ sunt pregătite pentru a-și primi copiii, începând de luni, 14 septembrie”, a transmis Anisie, într-o postare pe Facebook.Ea mai precizează că luni colegii diriginți și învățătorii vă vor anunța programul pe care îl vor avea elevii.”Am promis că vom anunța în timp util toate informațiile, detaliile, măsurile necesare pregătirii unui nou an școlar sigur pentru copiii noștri. Ne-am ținut de cuvânt! Niciodată școala nu a beneficiat de atâta atenție și poate că era nevoie de momentul zero pentru ca România să redescopere importanța educației, a rolului profesorului, a misiunii acestuia, aceea de a crea valorile unei societăți”, a adăugat ea.Ministrul mai afirmă că alături de echipa sa face tot ce îi stă în putină pentru ca educația să continue. ”Așadar, să nu uităm de realul obiectiv al școlii, de nevoile educaționale și emoționale ale elevilor noștri, cărora, noi, cadrele didactice ne-am dedicat viața. Alături de întreaga mea echipă facem tot ce ne stă în putință pentru educație! Educația trebuie să continue!”.Vineri, ministrul Educaţiei spunea că nu mai înţelege nimic din ceea ce se întâmplă în jurul său, pentru că ”orice intenţie bună este interpretată de toţi cei fără de greşeală”, iar "toată lumea critică, nimeni nu vine cu soluţii”. "Fiindcă sunt sinceră, nu e bine! Dar oare ce e bine în viziunea acestor oameni?", se întreaba Anisie.Monica Anisie le răspundea astfel, pe Facebook, celor care au criticat-o pentru incertitudinea în care începe școala și pentru întârzierea cu care au fost stabilite și comunicate măsurile dispuse de autorităţi.