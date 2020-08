Cum motivează Orban atacarea la CCR a legii care mărește pedepsele pentru pedofili: Intervenția Guvernului nu are în vedere blocarea legii, ci eliminarea oricăror vulnerabilități de ordin constituțional

Răspunsul premierului a fost transmis organizațiilor: Asociația Necuvinte, Asociația Ajungem MARI, Asociația femeile se Implică, Asociația Femeilor Jurnaliste din România „Ariadna”, Asociația Femeilor Românce din Italia –ADRI, Asociația Lindenfeld, Asociația Reaching Out România, Asociația Tineri pentru Tineri, Asociația VedemJust, Centrul Romilor Romani Criss, Fundația Centrul de Mediere și Securitate Comunitară, Fundația Corona, Fundația Ușă Deschisă, Societatea de analize feministe AnA, Societatea de Educație Sexuală și Contraceptivă, FONSS-Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Servicii Sociale, Romanian Women's Lobby, FONPC-Federația ONG pentru Copil, Federația Dizabnet –Rețeaua prestatorilor de servicii pentru persoane cu dizabilități, Consiliul Național al Dizabilității din România



Acesta este reacția la scrisoarea unor organizații neguvernamentale care critică decizia Guvernului de a sesiza Curtea Constituțională în privința legii care majorează pedepsele pentru agresiunile sexuale împotriva minorilor. Actul normativ, adoptat de Camera Deputaților, prevede că violul și actul sexual cu un minor sunt infracțiuni pentru care prescripția nu înlătură răspunderea penală.Guvernul argumentează că reglementarea încalcă Legea fundamentală deoarece „instituie un tratament discriminatoriu între persoanele care au comis infracțiuni de o gravitate similară, în sensul în care nu pot fi identificate rațiuni obiective pentru alegerea acelor infracțiuni care urmează a fi imprescriptibile”, notează news.ro, potrivit Digi.roÎn replică, premierul spune că tezele transmise în spațiul public de anumiți politicieni și care au trezit îngrijorarea sunt în totalitate false. "Acești politicieni acționează după principiul hoțul strigă hoții, pentru că după ce au eliberat din pușcării zeci de mii de infractori acum plâng, cu lacrimi de crocodil, de mila victimelor. Sesizarea transmisă de Guvernul României la Curtea Constituțională nu urmărește blocarea majorării pedepselor pentru agresorii sexuali de minori, așa cum în mod voit au lăsat să se înțeleagă anumiți politicieni care dovedesc din nou că sunt capabili să exploateze orice în beneficiul propriu, călcând în picioare adevărul și manipulând cu cinism cetățenii", spune Ludovic Orban.Acesta mai afirmă că din respect pentru organizațiile neguvernamentale care, pe bună dreptate, solicită informații despre procedura de sesizare a CCR pentru acest proiect legislativ, am ales să explice motivele reale care au dus la sesizarea judecătorilor constituționali.Potrivit premierului, intervenția Guvernului în procedura de verificare a constituționalității legilor înainte de promulgare nu are în vedere blocarea promovării actului normativ, ci eliminarea oricăror vulnerabilități de ordin constituțional, în scopul necompromiterii întregului demers legislativ, ca urmare a unor eventuale sesizări ulterioare ale Curții Constituționale prin intermediul excepțiilor de neconstituționalitate ridicate în faţa instanţelor judecătoreşti.Sesizarea nu vizează majorarea pedepselor propuse prin lege, ci se referă la o singură prevedere, care a fost introdusă în cadrul dezbaterilor din Comisia Juridică a camerei decizionale, sub formă de amendament, afectând coerența instituției prescripției răspunderii penale. Soluția legislativă privind imprescriptibilitatea răspunderii penale pentru infracțiunile de viol și act sexual cu un minor vine în distonanță cu soluțiile legislative existente în Codul penal în cazul celorlalte infracțiuni din același domeniu (având același obiect juridic), precum cele de trafic de persoane (art. 210 din Codul penal), trafic de minori (art. 211 din Codul penal), proxenetism (art. 213 din Codul penal), agresiune sexuală (art. 219 din Codul penal), pornografie infantilă (art. 374 din Codul penal), care ar urma să fie în continuare supuse prescripției răspunderii penale, doar violul și actul sexual cu un minor fiind imprescriptibile, ceea ce ar crea și o discriminare privind victimele unor astfel de infracțiuni."Sunt conștient că traumele unui copil victimă a unei agresiuni sexuale lasă urme pentru tot restul vieții și acest tip de infracțiune trebuie fără doar și poate pedepsit cât se poate de aspru și cercetat și judecat în orice moment după producerea ei", mai spune Orban.Acesta preciezează că "asta nu înseamnă însă că un copil victimă a proxenetismului sau traficului de persoane este mai puțin afectat și că bestiile care comit aceste infracțiuni nu trebuie să suporte aceleași măsuri legale". Prin sesizarea transmisă Curții Constituționale, Guvernul a urmărit respectarea principiilor constituționale, având în vedere că o lege adoptată cu vulnerabilități de ordin constituțional va genera dificultăți ulterioare în aplicarea sa, spre exemplu, declararea ca neconstituțională ulterior adoptării sale, cu afectarea dosarelor în curs şi va avea efectul opus celui scontat, mai afirmă premierul."Concluzionând, sesizarea către CCR nu apără infractorii, așa cum susțin tocmai politicienii partidului care a propus, susținut și adoptat legi pentru eliberarea din pușcării a zeci de mii de infractori, inclusiv a unora care au comis infracțiuni sexuale împotriva minorilor. Sesizarea urmărește respectarea principiilor constituționale în procesul de elaborare a legislației penale, proces obligatoriu și esențial într-un stat de drept și, mai ales, eliminarea unei vulnerabilități juridice prin adoptarea unui cadru legislativ care ar fi discriminatoriu pentru victimele unor infracțiuni și care ar putea duce la compromiterea întregii legi, inclusiv la posibilitatea ca cei care comit infracțiuni sexuale și infracțiuni sexuale împotriva minorilor să scape de pedepse din acest motiv", a mai spus Ludovic Orban.