FOTO Cum arată ”distanțarea fizică” pe Aeroportul Otopeni. Sute de oameni, înghesuiți din cauza controalelor anti-Covid

Sute de oameni au așteptat înghesuiți în spațiul de la terminalul sosiri de pe Aeroportul Henri Coandă, din cauza numărului mic de angajați ai Direcției de Sănătate Publică (DSP) care procesează declarațiile călătorilor.

”Așa arată intrarea în România de la Aeroportul International Henri Coanda. Sunt 2 angajați DSP care procesează declarațiile celor din poze. Înțeleg că au aterizat simultan 7 avioane. Felicitări pentru organizare...”, a scris Horia Lupu, unul dintre pasageri, pe pagina sa de Facebook, alături de două fotografii.

Purtătorul de cuvânt al Aeroportului Henri Coandă, Valentin Iordache, a declarat pentru Digi24 că blocajul s-a produs din cauză că DSP are doar doi angajați care verifică fiecare pasager în parte (completare/verificare declarație, plus câteva întrebări, semnătură, ștampilă etc.).