În 2020, peste 8 milioane de plicuri verzi vor ajunge la participanții care contribuie la fondurile de pensii private

Articol susținut de APAPR

În această perioadă, cei peste 8 milioane de participanți care economisesc prin fondurile de pensii private - Pilonul II, pensia privată obligatorie, și Pilonul III, pensia privată facultativă, vor primi scrisoarea anuală de informare într-un plic verde, pentru a o identifica mai ușor în cutia poștală. Conform legislației în vigoare, toți administratorii fondurilor de pensii private trimit în fiecare an, până la data de 15 mai, scrisoarea anuală de informare tuturor participanților, la ultima adresă poștală comunicată administratorului.În „plicul verde” pot fi găsite informații despre valoarea conturilor de pensie privată în 2019 (Pilonul II și Pilonul III), numărul de unități de fond și valoarea acestora până la finalul anului anterior.Fiecare administrator trimite scrisoarea anuală de informare la ultima adresă poștală comunicată de participant. În cazul în care aceasta nu mai este de actualitate, participantul trebuie să informeze administratorul cu privire la noua adresă. În situația în care plicul verde nu ajunge la participant, acesta poate solicita administratorului transmiterea lui.Participanții care economisesc prin Pilonul II și Pilonul III pot verifica aici la ce fonduri de pensii private contribuie.România a introdus fondurile de pensii private în 2007, la recomandarea și sub supravegherea Băncii Mondiale și a Uniunii Europene, sub forma celor doi piloni suplimentari sistemului public de pensii - pensia Pilon II, respectiv pensia Pilon III.înseamnă că o parte din contribuția de asigurări sociale (CAS) plătită de toți participanții către bugetul public este direcționată către fondurile private de pensii, bazate pe acumulare și investirea continuă a acestor sume. În prezent, un procent de 3,75% din cota de 25% de CAS este virată în conturile a peste 7,2 miliarde de români, la Pilonul II, valoarea activelor cumulate fiind de 62 miliarde de lei la finalul anului 2019.Anul trecut, Pilonul II a avut cel mai bun randament din ultimii 9 ani, participanții fiind mai bogați cu 2.6 miliarde de euro datorită acestor fonduri de pensii.funcționează similar, cu o singură diferență majoră: contribuțiile sunt plătite în mod voluntar de către salariați și/sau angajatori. În plus, contribuția la fondurile de pensii facultative beneficiază de o deductibilitate fiscală în limita a câte 400 EUR/an, la angajat și, respectiv, angajator, pentru încurajarea economisirii private.În prezent, peste 500.000 de români contribuie la acest tip de pensie, care se va adăuga celei obținute de la stat (Pilonul I) și celei de la fondurile de pensii private obligatorii (Pilonul II).Ambele tipuri de pensie - Pilonul II și Pilonul III sunt produse de economisire pe termen lung, al căror randament este necesar să fie analizat pe o perioadă lungă de timp. Astfel, dacă o persoană economisește prin aceste două produse, la vârsta pensionării poate avea surse suplimentare de venit.Sistemul de pensii private este foarte strict reglementat și supravegheat, existând numeroase garanții și mecanisme de siguranță. Participanții au drept de proprietate asupra banilor din conturile personale deschise la fondurile de pensii, iar în cazul decesului, suma acumulată poate fi lăsată moștenitorilor legali.ASF (Autoritatea de Supraveghere Financiară) supraveghează și controlează permanent activitatea administratorilor de pensii private, pentru ca acest sistem să funcționeze transparent și în siguranță. De altfel, scrisoarea de informare anuală despre valoarea contului de pensie privată care va ajunge în cutia poștală într-un plic verde, în această perioadă, este parte din procesul transparent de informare a tuturor participanților despre economiile lor pentru pensie.