Olt: Afaceristul Remus Rădoi, prins pentru a doua oară circulând fără permis, a fost reţinut (surse)

Omul de afaceri Remus Rădoi, care controlează firme de pază şi protecţie din Caracal, si care a aparut in atentia presei in cazul "Alexandrei Macesanu", a fost depistat de poliţişti pentru a doua oară în această lună conducând autoturismul, deşi avea permisul suspendat., potrivit Agerpres."În urma activităţilor desfăşurate în teren, poliţiştii rutieri au depistat la intersecţia dintre Calea Bucureşti cu strada Răsăritului, din municipiul Caracal, un bărbat, de 42 de ani, din comuna Redea, judeţul Olt, în timp ce conducea un autoturism având dreptul de a conduce suspendat.În urma cu 10 zile, poliţiştii Serviciului Rutier Olt au întocmit un dosar penal pentru sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere, întrucât aceeaşi persoană a fost depistată conducând un autoturism pe raza comunei Slătioara, având permisul de conducere reţinut în vederea suspendării dreptului de a conduce", au precizat reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Olt.Potrivit unor surse oficiale, este vorba despre omul de afaceri Remus Rădoi. Bărbatul a fost depistat în trafic de către un echipaj de poliţie din Caracal care verifica modul de respectare a restricţiilor de circulaţie prevăzute în ordonanţele militare. "Având în vedere faptul că prin încălcarea repetată a normelor privind circulaţia pe drumurile publice bărbatul pune în pericol participanţii la trafic, poliţiştii l-au reţinut pentru 24 de ore, urmând ca în cursul zilei de mâine să fie prezentat unităţii de parchet competente cu propuneri legale", au menţionat reprezentanţii IPJ Olt.Remus Rădoi este afaceristul la care ar fi apelat fostul adjunct al IPJ Olt Nicolae Alexe, pe 25 iulie, pentru găsirea Alexandrei Măceşanu.