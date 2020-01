Reacția primarului liberal care a făcut sex cu minore în birou: Mă autosuspend din PNL. Am puterea să recunosc în fața lui Dumnezeu și a instanțelor atunci când greșesc

”În an electoral, este normal să fii atacat mediatic de către toți cei care tânjesc la funcția ta. M-am trezit astăzi, personaj principal într-o poveste, veche și încheiată de 13 ani, în care am avut calitatea de martor. Eu sunt mândru cu ceea ce am realizat, în calitate de primar pentru comunitatea mea din 2004 încoace și am și puterea de a recunoaște în fața lui Dumnezeu și a instanțelor de judecată atunci când greșesc”, a scris edilul pe Facebook.





Butnariu a precizat că este membru al P.N.L. de la începutul carierei sale publice și se pune la dispoziția partidului. ”Înțeleg să mă pun la dispoziția conducerii partidului în această situație și rog să se ia act de dorința mea de a mă autosuspenda din această calitate, până când adevărul va ieși la suprafață în acest caz”.





Liberalul le mulțumește alegătorilor din comună, comentând că ei sunt singurii care îi cunosc ”caracterul personal” și realizările.







Primarul PNL al unei comune din judeţul Iaşi a recunoscut în instanţă că a făcut sex cu două minore de 17 ani, chiar în sediul primăriei, plătind 100 de lei pentru servicii. Damian Butnariu a întreţinut „raporturi sexuale normale şi orale“ cu cele două fete, victime ale unei reţele de trafic de minori din zona Paşcaniului, scrie Ziarul de Iași.





Una dintre ele fusese răpită de la şcoală chiar cu câteva ore înainte de a fi dusă în biroul primarului. Informațiile apar într-un dosar în care mai mulţi proxeneţi din zonă sunt judecaţi pentru fapte de trafic de carne vie pe care le-au comis în perioada 2007-2008.





Procesul proxeneţilor care îi serveau copile edilului urmează să se reia la Curtea de Apel Iaşi . ”Peştele“ - furnizor al primarului a primit 15 ani de închisoare în primă instanţă, relatează Ziarul de Iași.