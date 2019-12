Şofer beat şi fără permis, urmărit pe străzile din Suceava. A abandonat 3 copii în mașină și a fugit

Potrivit Poliției Suceava, joi noapte un echipaj a încercat să oprească, în oraşul Gura Humorului, o autoutilitară, însă șoferul și-a continuat drumul.În timpul urmăririi, șoferul a făcut un viraj la stânga, însă din cauza vitezei mari, a faptului că băuse şi a lipsei de experienţă, a pierdut controlul, a lovit o bordură, după care a rămas în mijlocul drumului.Șoferul a coborât de la volan şi a fugit, abandonând atât autovehiculul cât şi persoanele aflate în interior, respectiv o femeie de 26 de ani şi 3 copii.Femeia a declarat că autoutilitara era condusă de soţul său, un bărbat de 25 de ani din comuna Slatina, care, speriindu-se de faptul că va fi sancţionat de către poliţiști, a fugit într-o direcţie necunoscută.După 20 de minute, la locul accidentului a revenit bărbatul de 25 de ani care a recunoscut comiterea faptei.Polițiștii au constatat că acesta nu are permis de conducere, iar autoutilitara era radiată din circulaţie din 18 decembrie.Șoferul a primit autoutilitara de la un bărbat de 37 de ani, tot din comuna Slatina, care știa că nu are permis.Conducătorul auto a fost testat de polițiști cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,77 mg/l alcool pur în aerul expirat.S-a întocmit dosar penal pentru conducerea unui autovehicul neînmatriculat, conducerea unui vehicul fără permis de conducere şi conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului, în timp ce bărbatul de 37 de ani este cercetat pentru încredințarea unui vehicul pentru a fi condus pe drumurile publice unei persoane despre care știa că nu posedă permis de conducere.Șoferul de 25 de ani a fost reținut de polițiști pentru 24 de ore.