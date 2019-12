Centrală termică montată peste o pictură veche de 200 de ani, într-o biserică din Târgu-Jiu

O centrală termică a fost montată peste o pictură veche de 200 de ani, din Biserica Sfântul Nicolae din Târgu-Jiu. Conducerea Direcției Județene pentru Cultură Gorj și Poliția au declarat pentru Mediafax că au început o anchetă după ce imaginile cu centrala termică amplasată pe peretele bisericii au fost postate pe Facebook.





Revoltat după ce a văzut situația din Biserica Sfântul Nicolae, un localnic a fotografiat peretele cu centrala și a postat imaginile pe Facebook.





"Biserica Sfântul Nicolae din Târgu-Jiu - Ctitorie de la 1795 a protopopului Andrei Schevofilax şi a soţiei sale Maria, a pitarului Grigorie Crăsnaru şi a Stancăi slugereasa Crăsnaru, soţia slugerului Gheorghe Crăsnaru a fost terminată în anul 1813, după cum reiese din pomelnicul semnat la 1814 de Dionisie Eclesiarhul. Pictura interioară a fost făcută la 1812 de diaconul Mihai din Târgu-Jiu, Anghel vopsitorul şi de Ion", a scris bărbatul pe rețeaua de socializare.





Preotul de la Biserica Sfântul Nicolae susține că centrala este montată acolo de peste 12 ani.





"Centrala este montată de 12 ani, nu e nimic nou. Este în starea în care eu, cel puțin, am găsit-o când am fost transferat aici. Așa am găsit-o. Sunt 12 ani de atunci. Pictura a fost restaurată cu centrala pe perete. A fost restaurată de restauratori profesioniști, avizați de Ministerul Culturii și Cultelor, de Direcția de Patrimoniu Bisericesc. Biserica a fost restaurată în urmă cu aproximativ patru ani, lucrările au durat doi ani", a declarat pentru Mediafax preotul Popescu, de la Biserica Sfântul Nicolae.





Șeful Direcției Județene pentru Cultură Gorj, Pompiliu Ciolacu, a declarat corespondentului Mediafax că o echipă formată din angajați ai instutuției și polițiști va face verificări, luni, la Biserica Sfântul Nicolae din Târgu-Jiu, pentru a stabili când a fost montată centrala termică și dacă a fost respectată legea.





"Am dispus un control pentru luni, să mergem la fața locului să vedem despre ce este vorba. O să se facă un proces verbal împreună cu Poliția și vedem despre ce este vorba. Ideea nu este de când este acolo, este irelevant faptul că e de ieri sau de cinci ani sau de 17 ani. Problema este că, dacă este, nu este în regulă. O să vedem cum s-a ajuns la ideea aceasta, cine a pus-o. Lucrăm și noi cu informații de la enoriași, de la cetățeni, ne sesizează și imediat reacționăm. Am un singur angajat pe tot județul", a declarat Pompiliu Ciolacu.