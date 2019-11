La două secții din Sectorul 3 nu a votat aproape nimeni până la ora prânzului. În liste însă, la o singură adresă, apar câteva mii de oameni

De exemplu, la secția 653 de pe Şoseaua Gării Căţelu nr. 50 este arondată următoarea adresă: strada Moş Ion Roată nr. 5 A de la litera E pana la litera Z și figurează 2.576 înscriși pe listele permanente. Pe strada respectivă nu se află un cartier rezidențial ,ci doar câteva case modeste.La secția 643 este arondată o singură adresă: Strada Mihail Târnoveanu nr. 58 A de la litera A până la litera Ș și sunt înscrie pe listele permanente 3.261 persoane. Și aici este tot o zonă de case individuale.HotNews.ro a vorbit cu unul dintre delagații partidelor politice de la secția respectivă, pentru a căuta un răspuns. Acesta spune că la o singură adresă sunt înscriși peste 3.000 de votanți.”Până la prânz am avut 4 votanți pe listele suplimentare. Noi pe secția de votare avem un singur număr de pe o stradă și avem peste 3000 de votanți. Trageți d-voastră concluzia. Am înțeles că și în primul tur au fost doar 25 de votanți, eu nu am fost atunci, dar așa mi s-a spus”, a spus delegatul.O altă sursă din USR ne-a confirmat că majoritatea cetățenilor de pe listele respective ar fi din Republica Moldova care și-au făcut buletine în București pentru a putea pleca la muncă în Europa. În noiembrie 2018, Poliţia Capitalei a făcut percheziţii la 3 adrese în care teoretic locuiau 15.000 de oameni. Era vorba despre o afacere înfloritoare cu vize de flotant vândute pe sute de euro cetăţenilor din Republica Moldova. Poliţiştii susţin că toţi au plătit între 150 şi 200 de euro pentru viza de flotant. Situaţia a ieşit la iveală la Referendumul pentru redefinirea familiei, când două secţii de votare unde erau arondați cetățenii cu vizele de flotant au rămas goale.