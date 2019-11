Asociație de protecție a urșilor: La Harghita nu s-a intervenit de teama unui dosar penal

Cristina Lapis, președintele Asociației „Milioane de Prieteni”, care are Sanctuarul Libearty unde sunt îngrijiți urși, a declarat pentru Mediafax că nu este singular cazul ursului din Harghita.„Aici nu s-a făcut ce nu s-a făcut și pentru ceilalți urși care au agonizat 3, 4, 10 ore. Acesta mai mult de 15 ore a agonizat acolo în mijlocul drumului. Nu s-a dat primul ajutor unui animal aflat în suferință. În cazul acesta, singura lege care trebuie să prevaleze este legea de protecție a animalelor, în care se scrie că un animal care suferă trebuie ajutat, trebuie eutanasiat, trebuie ajutat să moară și un medic veterinar, în funcție de raportul pe care îl face, concluzia, diagnosticul pe care îl dă, trebuie să îl eutanieze, dacă nu se mai poate face nimic”, spune Cristina Lapis.Faptul că nimeni nu a intervenit este explicat de Lapis prin faptul că toți cei care ar trebui să facă acest lucru nu o fac pentru că le e teamă de dosare penale.„Problema este că intervine această spaimă generală că dacă te atingi de un animal sălbatic, cum este ursul sau lupul sau animal protejat prin legea internațională, ți se face dosar penal. În cazul unui accident, nu trebuie așteptat ordinul de ministru, ministru care poate fi la Bruxelles, poate fi acasă, ca ieri seară (sâmbătă seara – n.r.), când s-a întâmplat accidentul, poate fi la birou și oricum ministrul nu este medic veterinar să poată să știe la 200 de km distanță, dacă ursul ăla poate fi salvat sau dacă trebuie eutanasiat, nici într-un caz împușcat, cum s-a procedat", spune Lapis.Cristina Lapis trage un semnal de alarmă: ursul ar fi fost folosit „ca trofeu”.„Din punct de vedere legal, un urs rănit trebuie eutanasiat și cadavrul lui trebuie ars, nu trebuie folosit ca trofeu. Acest urs era deja evaluat la 1.000 de euro, deja se uitau la el, dacă poate fi un trofeu”, spune ea.Femeia susține că asociația pe care o reprezintă nu a intervenit pentru că nu a fost solicitați.„Noi am primit foarte multe mesaje, că de ce nu intervenim. Noi nu putem interveni dacă nu suntem chemați oficial. Noi am aflat de acest accident de la media. Și am început să sunăm în stânga, în dreapta, la Ministerul Mediului, la Garda de Mediu. Nici ei nu știu, cei de la Garda de Mediu, nu știu exact ce a avut ursul ăsta. S-a spus că ar fi avut picioarele rupte, dar pentru ca să se vadă dacă are picioarele rupte trebuia ca un medic să se apropie de el, deci, trebuia anesteziat. Ori nu s-a găsit niciun medic care să îl anestezieze. Nu a avut nimeni curajul, niciun medic nu a avut curajul să se apropie ca să nu i se facă dosar penal", acuză președintele Asociației „Milioane de Prieteni”.Potrivit acesteia, a intervenit doctorul Liviu Albu, care este vicepreședintele Colegiului Veterinar și a trimis un medic acolo unde ursul a agonizat, pentru a anesteza animalul.„Până la urmă se pare că l-a anesteziat, dar anestezia trece, nu ține foarte mult și neavând ordinul de ministru, ursul s-a ridicat în fund. Ori, un urs care are picioarele rupte nu poate să se ridice pe picioare, dacă avea picioarele rupte, cum s-a spus”, afirmă Cristina Lapis.Acesta acuză că ministrul Mediului, Costel Alexe a semnat „ca primatul”, pentru că nu exista un raport medical în cazul animalului.„Nu există un raport medical. I s-a spus ministrului să semneze, ca primarul, ca ministrul, fără să existe un raport medical concret, dacă nu ursul poate putea fi salvat. Eu nu vreau să acuz pe nimeni. Ministrul ce să facă, la așa o mare presiune, a dat ordin să fie împușcat. Dar acesta nu este un urs care trebuie vânat. Se așteaptă un ordin de la ministru când un urs intră într-o grădină, produce un accident și atunci ursul trebuie vânat. Și nici atunci, fără poze, fără un raport concret nu se poate cere ordin de la ministru de omorâre a unui urs care este animal protejat. Dar în cazul unui accident, când ursul e în mijlocul drumului căzut, blochează drumul, se așteaptă ordin de ministru care e acasă... De unde să sție ministrul în ce situație e ursul ăsta, ca să poată să dea ordin”, se întreabă Cristina Lapis.Femeia spune că trebuie să modificat ordinul de ministru în cazuri precum cel care s-a petrecut în Harghita, pentru a nu mai exista „spaimă de dosar penal” și în caz de accidente, să poată fi luată o hotărâre imediată.Ursul care a fost lăsat să agonizeze aproape o zi pe drum, în Harghita, a fost împușcat de vânători. Potrivit autorităților, animalul a fost ridicat de pe carosabil duminică, după 18 ore de la producerea accidentului.Din cauza intervenției defectuase, ministrul de Interne Marcel Vela a decis să demareze procedura de demitere a prefectului din Harghita.