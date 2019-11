Lucian Bode, noul ministru al Transporturilor: TAROM a plătit un avans de 900.000 euro pentru achiziţionarea celor 9 ATR-uri fără contract

"În acest moment la TAROM sunt în vizită următorii: DNA, DIICOT, Corpul de Control al prim-ministrului, Corpul de Control al Ministerului Transporturilor, Autoritatea pentru Protecţia Datelor, Consiliul Concurenţei, Autoritatea pentru Discriminare, Poliţia. Nu ştiu dacă mai există vreo instituţie care nu... Ce s-a întâmplat cu această companie şi modul în care a fost administrată în ultima perioadă depăşeşte orice imaginaţie", a declarat ministrul Lucian Bode.Pierderile TAROM vor depăşi 180 de milioane de euro anul acesta, în contextul în care compania a plătit 900.000 de euro pentru achiziţionarea celor 9 aeronave ATR în baza unui memorandum fără a exista un contract semnat."Au disponibili în cont 21 milioane de euro, au înregistrat pierderi de 160 de milioane de lei în 2018 şi se pregătesc să depăşească 180 de milioane de lei în 2019. Sunt în discuţii avansate pentru achiziţionarea celor 9 ATR-uri cu acel contract semnat de doamna Mezei. (...) Doamna Mezei a semnat un memorandum prin care a acordat un avans de 900.000 de euro pe acest contract pentru achiziţionarea acestor 9 aeronave. A acordat un avans pe baza unui memorandum. Nu am mai văzut aşa ceva. Nu există contract, nu există niciun contract. Tarom a plătit 900 de mii de euro avans pentru achiziţionarea acestor 9 ATR-uri fără contract, pe baza unui memorandum", a mai spus Bode.Întrebat despre situaţia avansului pentru cele 9 aeronave, fostul ministrul al Transporturilor, Răzvan Cuc a declarat că nu ştie despre acest lucru, dar presupune că Mădălina Mezei a făcut acest lucru în mod legal."Eu nu m-am implicat niciodată în achiziţia de aeronave în niciun mandat. Ce pot să vă spun - că aceste 9 ATR-uri sunt vitale companiei, trebuiau aduse din luna octombrie, graficul de livrare al ATR-urilor era în luna octombrie 2, în luna noiembrie unul şi, ulterior, în anul următor să vină restul aeronavelor. Ele sunt vitale pentru că, din punct de vedere al eficienţei, sunt cele mai bune pe scurt curier, pe distanţele interne. Am solicitat restructurarea TAROM din temelie. Nu ştiu ce a avansat doamna Mezei. (...) Ea nu a venit niciodată să-mi spună mie că dă un avans la ATR-uri. Presupun că dacă l-a dat, l-a dat legal", a spus Răzvan Cuc.Ministrul Lucian Bode a mai declarat că TAROM are nevoie de restructurări şi de un management profesionist şi va discuta cu Comisia Europeană în vederea unui "ajutor de salvare"."E clar că avem nevoie de o restructurare urgentă a acestei companii. Dar nu restructurarea din 2017. În 2017 s-a demarat o procedură de restructurare. Aveam 1.874 de angajaţi, iar la final compania avea 1.900 de angajaţi. Deci restructurare... La comercial sunt peste 200 de angajaţi, dar nu fac nimic ca zborul să devină profitabil. La tehnic avem cele mai mari costuri din Europa. Peste 40% costuri mai mari decât la orice companie din Uniunea Europeană. Va trebui să intervenim de urgenţă. (...)Au nevoie urgent de un ajutor de salvare. O să discutăm cu toţi factorii implicaţi, cu Comisia Europeană pentru ajutor de salvare, dar ne propunem clar să salvăm această companie. Ca să nu mai spun de acele celebre agenţii de turism din toată lumea care, în multe situaţii, rezervă 100% bilete alocate, dar după le anulează. De ce fac asta? Pentru că încasează un comision şi rămân cu banii respectivi în cont", a spus Lucian Bode.