Contre Tudorel Toader-Ana Birchall pe tema informatizării instanțelor: Eu am semnat acest contract, care a început în ianuarie / Am găsit proiectul blocat, nu erau alocați bani pentru 2019

Fostul ministru al Justiției Tudorel Toader și succesorul său, Ana Birchall, au intrat în polemică pe Facebook, fiecare arogându-și merite pentru proiectul care prevede informatizarea instanțelor de judecată. Tudorel Toader susține că el este cel care a semnat și a început acest proiect, în ianuarie 2019, în timp ce Ana Birchall spune că în aprilie, când ea a venit la minister, dotarea instanțelor cu echipamente IT era blocată din lipsă de finanțare, nefiind alocate fonduri în buget pentru 2019.

Tudorel Toader susține pe Facebook că dosarul electronic, realizat la toate instanțele de judecată, este urmarea contractului pe care el l-a semnat, în calitate de ministru al Justitiei, cu o valoare de 7,7 milioane de euro, și a cărui aplicare a început în ianuarie 2019.

Birchall: În aprilie, când am venit la minister, proiectul era blocat, nu erau alocați bani în bugetul pe 2019

Ministrul Justiției, Ana Birchall, spune însă că în aprilie, când a venit la minister, a constatat că acest proiect era blocat din lipsă de finanțare, nefiind alocate sumele necesare în bugetul pe anul 2019.





Birchall spune că Ministerul Justiției derulează în această perioadă "cel mai amplu și complex proces de informatizare a instanțelor", care vizează dotarea cu echipamente informatice (stații de lucru, software și scannere corespunzătoare) pentru tot personalul instanțelor din România – judecători și personal auxiliar, iar valoarea totală a contractului este de 46.387.830 de lei.

"În aprilie, când am venit la minister, am constatat că acest proiect era blocat din lipsă de finanțare, nefiind alocate sumele necesare în bugetul pe anul 2019. Printr-un efort comun, prin Hotărârea nr. 699/2019 din 17 septembrie 2019 (atașată), alături de colegii din guvern, am reușit să asigurăm finanțarea integrală, astfel încât procesul de informatizare să fie realizat până la finalul acestui an", a scris Birchall pe Facebook.

Ea susține că de această investiție vor beneficia instanțele, judecători și personal auxiliar de specialitate, potrivit unui grafic stabilit între Ministerul Justiției și furnizori, astfel încât ultima livrare și instalare a echipamentelor va avea loc în 5 decembrie 2019.

Birchall mai spune că în această perioadă la Ministerul Justiției se desfășoară "o analiză privind necesarul infrastructurii tuturor instanțelor pentru a fi identificate soluțiile cele mai potrivite, obiectivul fiind acela de a nu mai exista instanțe de judecată fără încălzire sau cu o infrastructură precară".

Contractul prevede livrarea a 6.986 de computere (inclusiv licențele software) și a 976 de scannere. Până la acest moment au fost livrate 1.263 de computere și 144 de scannere pentru trei curți de apel și parțial către Ministerul Justiției, urmând ca până la 5 decembrie să fie livrate restul de 5.723 de computere și 832 de scannere pentru celelalte 12 Curți de Apel.