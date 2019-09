Ana Birchall: Există două concluzii majoritare și niciuna nu susține funcționarea Secției de anchetare a magistraților în acestă formă. CSM, obligat să găsească un consens

Ministrul Justiției, Ana Birchall, a anunțat, marți, că grupul de lucru interministerial coordonat de minister a ajuns la două concluzii preliminare referitoare la Secția de investigare a infracțiunilor din justiție, precizând că niciuna dintre ele nu susține funcționarea în această formă a acestei structuri de parchet. Președintele CSM, Lia Savonea, face marți o a cincea încercare de a valida numirea procurorului Adina Florea la conducerea controversatei Secții de anchetare a magistraților, după ce până acum acest demers a eșuat.

Birchall a făcut aceste declarații la intrarea la ședința de plen a CSM.

"Este primul plen după o lungă perioadă, cu agendă bogată, interesantă, cu subiecte extrem de importante, nu numai pentru buna funcționare a unei instituții sau alta, ci pentru buna funcționare a justiției în general. Cunoașteți părerea mea personală, nu are rost să insistăm asupra ei, dar din punctul de vedere al ministrului Justiției și al ministerului Justiției, după cum cunoașteți, acum ceva vreme eu am instituit un grup de lucru interministerial la nivelul ministerului Justiției, coordonat direct de către ministru, prin care am încercat să aducem la aceeași masă, ca și puncte de vedere, am solicitat puncte de vedere atât de la instituțiile relevante din sistemul judiciar, toate de altfel, cât și a asociațiilor profesionale și această analiză a cuprins recomandările GRECO, recomandările MCV, Comisiei de la Veneția și alte recomandări", a declarat Ana Birchall, la sediul CSM.





Ministrul Justiției a anunțat că a avut și discuții tehnice la Bruxelles referitor la următorul raport MCV.





Ana Birchall a mai precizat că, potrivit concluziilor preliminare ale Grupului interministerial, acesta nu susține funcționarea Secției de investigare a infracțiunilor din justiție în această formă.





"După cum știți, în această perioadă se redactează următorul raport MCV, vă spun în premieră, vineri am avut discuții tehnice la Bruxelles, deci, și vă spun în premieră, noi terminăm această analiză, acest raport în perioada următoare, sper în maximum două săptămâni. Am întârziat pentru că anumite puncte de vedere au venit mai târziu și vă spun, ca și concluzii preliminare, că sunt două concluzii destul de interesante care au majoritatea și niciuna nu susține funcționarea în această formă a acestei instituții. Astea sunt concluziile preliminare", a afirmat Birchall.

Ea a precizat că aceste concluzii ale raportului au majoritate și că va face public raportul de analiză al Grupului interministerial în maximum două săptămâni.





Birchall a mai spus că în primul rând este obligația CSM să găsească un consens, printr-un dialog onest, profesionist și responsabil.

Potrivit ministrului Justiției, în baza acestui raport, toate instistuțiile din sistem trebuie să se așeze la masă și să vină cu soluțiile care să asigure exclusiv buna funcționare a sistemului judiciar. "Fără patimă, fără orgolii, fără idei preconcepute, ci pur și simplu profesionist și responsabil pentru că aici vorbim inclusiv despre imagimea României și în relațiile pe care le are instituțional cu anumiți parteneri. Eu nu văd de ce a te așeza la aceeași masă cu bună-credință, cu onestitate, analizând concluziile care se desprind din punctele de vedere venind de la toate instituțiile, asociațiile profesionale și de la cei care ne privesc acum. Am primit mii și mii de mesaje în baza cărora oamenii și-au exprimat un punct de vedere sau altul. Noi le-am analizat cu deschidere, profesionalism și responsabilitate".





​Procurorul general Bogdan Licu a refuzat, înainte de a intra la ședința CSM, dacă va vota în favoarea sau împotriva numirii procurorului Adina Florea la șefia secției de anchetare a magistraților.

"Avem o ședință și îmi voi exprima punctul de vedere acolo. (...) Vă voi spune la ieșire punctul meu de vedere. Nu e corect să vă spun înainte de a intra la plen cum voi vota acolo", a declarat procurorul general interimar la intrarea la CSM.





Ședința plenului CSM a început la 14.30 și este prima după o pauză de aproape două luni și jumătate.

Este și prima ședință CSM la care ia parte noul președinte al instanței supreme, judecătoarea Corina Corbu, în calitate de membru de drept al CSM. Ea a preluat funcția de președinte al instanței supreme în 14 septembrie, fiind contestată însă de asociația Forumul Judecătorilor, care a cerut în instanță anularea deciziei Secției pentru Judecători de numire a acesteia. Asociația afirmă că procedura de numire a unui nou președinte al instanței supreme a fost declanșată de Secția de Judecători a CSM în 30 mai, în condițiile în care funcția a devenit vacantă la 14 septembrie.





Lia Savonea face o a cincea încercare de a valida numirea procurorului Adina Florea la conducerea controversatei Secții de anchetare a magistraților, după ce până acum acest demers a eșuat. Este de așteptat ca decizia de numire a Adinei Florea să treacă, cu un scor strâns - fie 10/9, fie 11/8. În ceea ce îi privește pe procurorii din CSM, se așteaptă ca unul singur - Codruț Olaru - să voteze pentru numirea Adinei Florea în funcția de procuror-șef al Secției pentru investigarea infracțiunilor în justiție.





Ultimele patru ședințe ale plenului Consiliului Superior al Magistraturii au fost amânate din lipsă de cvorum, ultima fiind în 3 iulie. Aceasta, după ce șapte membri ai CSM - Anamaria Chiș, Mihai Bălan, Bogdan Mateescu, Cristian Ban, Florin Deac, Tatiana Toader și Nicolae Solomon, vicepreședinte al forului - au boicotat plenul, cerând amânarea tuturor discuțiilor cu privire la Secția de Investigare a magistraților până la traducerea raportului Comisiei de la Veneția și a raportului GRECO.





Controversele din jurul Adinei Florea





Funcția de procuror-șef al Secției pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție a devenit vacantă după ce Gheorghe Stan a demisionat în luna iunie pentru a prelua postul de judecător al Curții Constituționale, el fiind propus în funcție de PSD.





Procurorul Adina Florea a obținut cel mai mare punctaj, 9,86, la interviurile în fața comisiei de concurs din Consiliul Superior al Magistraturii pentru funcția de procuror-șef a Secției de investigare a infracțiunilor din justiție, fiind urmată de Sorin Iasinovschi, cu un punctaj de 8,85 și de Bogdan Pîrlog, care a obținut 3,25.





Procurorul militar Bogdan Pârlog, cel care a deschis dosarul privind violențele din 10 august, a transmis CSM o solicitare de invalidare a concursului, invocând că procedura este lovită de nulitate. El a susținut că "întreaga procedură a fost neserioasă și părtinitoare, candidatul care a fost declarat câştigător fiind decis anterior după criterii străine interesului justiţiei". Cererea procurorului Pârlog, prim-procuror militar adjunct la Parchetul Tribunalului Militar Bucuresti, urmează să fie discutată în ședința de marți a plenului CSM.





În tot acest timp, Secția specială, a cărei înființare a fost contestată inclusiv de către organismele internaționale, a fost condusă din postura de procuror-șef adjunct, de Adina Florea, propusă de câteva ori de fostul ministru al Justiției Tudorel Toader pentru conducerea DNA și refuzată de Klaus Iohannis.