[P] JYSK și ECOTIC premiază inițiativele de reciclare

Campania se va desfășura în toate magazine JYSK de pe teritoriul României în perioada 1 septembrie – 31 decembrie. Astfel, clienții JYSK care vor preda un număr de 5/ 10 deșeuri de baterii și acumulatori sau 5/ 10 echipamente electrice și electronice uzate vor fi premiați pe loc cu articole de uz casnic, baterii sau jucării.Obiectivul campaniei este, pe de o parte, de a informa și conștientiza clienții cu privire la importanța colectării separate a deșeurilor de echipamente electrice și electronice și a deșeurilor de baterii și acumulatori și, pe de altă parte, de a dezvolta o atitudine responsabilă față de deșeuri, în special față de DEEE-uri și DBA-uri.Alex Bratu, Country Manager JYSK România și Bulgaria: “JYSK este o companie internațională cu peste 2800 de magazine, cu o mulțime de furnizori care produc o gamă extinsă de produse pentru casă. Încercăm să minimizăm impactul noastru asupra mediului, prin politici responsabile și prin folosirea unor materiale sustenabile. Reciclarea face parte din eforturile noastre de a acționa responsabil, iar în toamna aceasta vom încerca să facem cunoscută importanța reciclării și să facilităm reciclarea produselor electronice și a bateriilor, atât în rândul clienților noștri, cât și în rândul angajaților”.„Deșeurile de echipamente electrice și electronice sau bateriile uzate nu își mai servesc scopul în gospodărie, astfel că dacă aduceți DEEE-uri mici, spre exemplu încărcătoare, becuri cu led, lămpi, periute de dinti electrice, fiare de calcat, receivere, camere foto etc. dar si baterii, acumulatori sau baterii de laptop la oricare din magazinele JYSK participante in campanie, acestea va vor fi preschimbate cu baterii noi, role scame, becuri, prosoape sau jucarii” declară Diana Trifu, responsabil comunicare ECOTIC.România, în calitate de țară membră a UE, are obligația să atingă o țintă de colectare de 45% a deșeurilor de echipamente electrice și electronice (DEEE) până în anul 2020. În acest sens, ECOTIC si ECOTIC BAT, alaturi de producatori, continuă eforturile de conștientizare în rândul populației.Mai multe detalii pe www.ecotic.ro si www.jysk.ro