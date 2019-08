​​VIDEO BIAS 2019: Mii de români prezenți pentru a se bucura de spectacolul aviatic

Distracția a fost mare nu doar pe pistă, ci și într-un pavilion, unde au fost expuse diferite aparte de zbor, precum avioane ultra-ușoare sau elicoptere, dar, spre bucuria copiilor, și simulatoare de zbor.









Spectacolul aerian este garantat de prezenţa aşilor Aeroclubului României – Hawks of Romania, White Wings, alături de paraşutiştii formaţiei Blue Wings. Hawks of Romania evoluează cu 5 avioane EXTRA 300. White Wings este formaţia de două planoare, care a dat clasă multor campioni mondiali la concursurile internaţionale. Blue Wings este formaţia de paraşutiști, care vor încânta publicul de la BIAS, dezvăluind în aer drapelul tricolor de 400mp, potrivit organizatorilor.









De aglomerația formată sâmbătă la Aeroportul Băneasa au profitat și cei care strâng semnături pentru candidaturile lui Klaus Iohannis și a lui Dan Barna, care s-au poziționat „strategic”, la intrarea în Aeroportul Băneasa.În jurul orelor 11.00, aerul devenise deja irespirabil din cauza căldurii - arșiță amplificată și de betonul dogoritor de pe aeroport. Cu toate acestea, românii au suportat canicula și s-au bucurat de spectacolul oferit de piloții de la BIAS.„Bătaie” mare a fost pe locurile cu umbră, de pe mijlocul aeroportului, de unde vederea era impecabilă, iar berea, apa și înghețata au făcut canicula mai „prietenoasă”.Au fost și spectatori care, în ciuda arșiței, au avut răbdarea să stea zeci de minute la o coadă pentru a putea intra într-un avion comercial, de tip ATR. Cea de-a 11-a ediţie a Bucharest International Air Show (BIAS 2019) are loc, sâmbătă, în Bucureşti , organizatorii anunţând că anul acesta mitingul aviatic este unul diferit, prin faptul că se va desfăşura pe parcursul a 12 ore, fără pauze.„Anul acesta se împlinesc 11 ani de la primul miting aviatic. Mitingul de anul acesta este diferit faţă de cel din anii trecuţi, este un miting care va începe în jurul orei 9 dimineaţa şi se va termina în jurul orei 9 seara. Este un miting continuu. Va fi un show nou, vom avea pentru prima oară din partea companiei Tarom un avion Airbus şi pentru prima oară va fi însoţit de cinci avioane din partea Aeroclubului României”, a anunţat Dragoş Titea, secretar de stat la Ministerul Transporturilor.În cadrul show-ului dinamic sunt 10 echipe cu participanţi din ţară şi străinatate, iar la display-ul static sunt 11 participanţi. Participă, în ordine, Baltic Bees din Lituania cu 6 avioane L39 C Albatros, tot din Lituania - Jurgis Kairys cu o aeronavă SU 31, Luca Berttossio - planor din Italia, Soko Galeb (Serbia, Soko G2 Galeb), Valer Novac (România, Kamov elicopter), Slovacia (L 29 SK şi L29 Delifin), Aeroclubul României, Şcoala Superioară de Aviaţie (3 elicoptere EC 20, o aeronavă bitomotor Tecman 2006, 3 aeronave monomotor - Tecman 2008 şi Cessna 172), Forţele Aeriene Române (F-16, MIG-21 Lancer, IAR 316B, IAK 52, IAR 99 Şoim, C 130 Hercules, C27J Spartan).