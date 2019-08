Primăria Caracal ține în depozit aproape 50 de camere de supraveghere pe care le-a cumpărat din ianuarie, dar nu le-a instalat invocând lipsa banilor

Orașul Caracal putea fi monitorizat video încă de la începutul anului pentru că primăria a cumpărat atunci 48 de camere de supraveghere cu 800.000 de lei.Pentru instalarea sistemului ar mai fi fost necesari încă aproximativ 140.000 de lei şi tot traficul din Caracal ar fi fost monitorizat 24 de ore din 24. Dar proiectul s-a împotmolit în proceduri.Un sistem de monitorizare în Caracal, care să ofere informații despre toate mașinile care tranzitează orașul, a fost cerut încă din 2016 inclusiv de SRI și de reprezentanții bazei NATO de la Deveselu, aflată în apropiere."Noi am făcut promisiunea că vom pune aceste camere, dar și sub rezerva că vom găsi bani", spune primarul din Caracal, Liviu Radu.Abia în luna aprilie a acestui an, primăria orașului a aprobat cheltuielile pentru instalarea sistemului. Aprilie este luna în care a dispărut adolescenta Luiza Melencu, despre care nu există încă informații verificate și confirmate. Instalația nu funcționează însă nici acum, iar în prezent are loc procedura de licitație pentru stabilirea firmei care va monta aceste camere video.Fără un sistem de monitorizare a străzilor din Caracal, singurele imagini cu bărbatul care susţine că ar fi omorât-o pe Alexandra Măceşanu au fost captate în ziua dispariţiei fetei de camere de supraveghere sporadice, instalate la diverse firme din oraş.