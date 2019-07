VIDEO Și cu animalele ucise, și cu banii luați. Un gospodar din Alba a fost amendat pentru că nu avea acte pentru o scroafă omorâtă de urs

Un gospodar din Pâclișa, judeul Alba, a fost amendat de Direcția Sanitar Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor pentru că nu avea documente care să ateste proprietatea și sănătatea unei scroafe care a fost mâncată de urs acum două zile.

Miercuri un urs a intrat în gospodăria unor oameni din Pâclișa, unde a mâncat mai mulți purcei. După ce a omorât și scroafa, ursul a rupt-o în două, jumătate a mâncat-o, iar cealaltă jumătate a târât-o într-o vale greu accesibilă.

Vineri, la două zile, Direcția Sanitar Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor l-a amendat pe proprietarul scroafei.

”DSV-ul nu a vrut să îmi dea numărul la scroafă de unde am cumpărat. Și mi-a făcut 600 de lei amendă, că de ce am cumpărat scroafa. Păi noi suntem gospodărie anexă, cu toate animalele laolaltă. Am avut o scroafă și 12 purcei”, a declarat stăpânul animalelor omorâte de către urs, pentru Alba24