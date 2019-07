Sibiul a rămas fără primar. Prefectul a semnat un document privind încetarea mandatului lui Astrid Fodor din cauza unei incompatibilități din 2012-2014

“Mi-a fost comunicat de catre inspecția de integritate din cadrul ANI raportul de evaluare a situației de incompabilitate a doamnei primar Astrid Fodor, rămas definitiv, motiv pentru care următorul pas din punct de vedere legal a fost de a emite ordinul prin care am constatat incetarea de drept a mandatului primarului municipiului Sibiu. Chiar astăzi am semnat acest ordin. Este un act administrativ cu caracter declarativ cu care am luat act de o situație juridică preexistentă, fiind decizia definitivă a Înaltei Curți de Casație și Justiție . Acest ordin poate fi contestat”, a declarat prefectul Adela Muntean pentru Antena 3.





De partea cealaltă, primarul Astrid Fodor a declarat că va contesta acest ordin.





“Ce să fac? Voi contesta ordinul emis de doamna prefect. În prima faăa voi cere suspendarea lui și voi aștepta primul termen. Motivele le voi explica în contestație. Mă voi consulta cu avocatul și apoi vor fi publice”, a spus Fodor, tot la Antena 3.

La originea deciziei stă un raport emis de Agenția Națională de Integritate în 2015, raport prin care se constata starea de incompatibilitate a viceprimarului Astrid Fodor pentru perioada 2012 – 2014 (când în calitate de consilier local a făcut parte din consiliul de administrație al Colegiului național ”Samuel von Brukenthal” și cel al Grădiniței nr. 37, deși era și viceprimar, iar o lege semnala o incompatibilitate în această ultimă funcție și calitatea de membru de CA).La jumătatea lunii mai trei judecători ai instanței supreme au decis să anuleze hotărârea dată în 2016 de Curtea de Apel Alba Iulia. Prin acea judecată, cei de la Alba Iulia deciseseră anularea raportului ANI din 2015.În perioada 2012-2014, primar al Sibiului era Klaus Iohannis, ales, ca și Fodor, din partea Forumului Democrat al Germanilor din România.