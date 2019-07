Dăncilă anunță că se va întâlni cu actorii, care au ieșit în stradă după ce au fost tăiate bugetele teatrelor

Premierul Viorica Dăncilă a declarat, marți, că va avea o discuție cu actorii, pentru a vedea nemulțumirile acestora, "astfel încât să fie luată o decizie cât mai bună". Cu o zi în urmă, aproximativ 250 de actori nemulțumiți de tăierile bugetare și de concedierile de la instituţiile de cultură au protestat în Piața Victoriei.





"Vreau să am o discuție cu actorii, mâine, o să fixez o oră să vedem care sunt nemulțumirile, vreau să chem și ministrul Culturii, astfel încât să luăm o decizie cât mai bună", a declarat premierul Viorica Dăncilă la finalul ședinței coaliției de guvernare.

Aproximativ 250 de artiști au protestat duminică în Piața Victoriei din Capitală, printre protestatari fiind și marele actor Victor Rebengiuc.

"Eu nu mă supăr că-i dă pe unii afară, probabil că sunt unii care stau degeaba, dar ăștia care au fost dați acuma afară, care sunt angajați cu prestări servicii, ce fac ei, lumini, sonorizare, video, lucruri absolut necesare pentru un spectacol în secolul 21. Nu mai e spectacolul de la Comedia Franceză pe vremea lui Ludovic al XIV-lea, când joci cu lumânări în sală și cu cinci perdele. Am văzut un spectacol minunat la Național, "Pădurea Spânzuraților", făcut de Afrim, multe, mult video în el, sunet extraordinar, lumini minunate. Suntem în alt secol. Rezolvarea? Să vină niște oameni deștepți, deci au făcut doi golani un program de guvernare, făcut pe un sistem Caritas și iacătă, că falimentul e aici, a venit deja, și au adus niște proști care să nu miște în front să aplice acest program. Eu nu mai sper pentru mine că nu mai am ce să sper că azi-mâine pot să mor, am 86 de ani. Nu mă lupt pentru viitorul meu. Mă gândesc la nepotul meu, de exemplu, care o să fie obligat să plătească datoriile care se fac acuma și să vedem dacă o să aibă de unde", a declarat actorul.

Managerul Teatrului Naţional Bucureşti, Ion Caramitru, a anunțat că a cerut o audiență premierului Viorica Dăncilă.

Tot duminică, ministrul Culturii, Daniel Breaz, a anunțat că va dispune un control la Teatrul Național București, pentru a vedea cum sunt cheltuiți banii, precizând că instituția are în 2019 un buget de 57 de milioane lei, iar salariile actorilor au fost aproape triplate. Potrivit acestuia, anul trecut, Teatrul Național a avut un buget de aproximativ 53 de milioane de lei, iar anul acesta are 57 de milioane lei.

