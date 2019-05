Întâlnire a socialiștilor europeni la Sibiu, în absența liderilor PSD

Lideri socialiști europeni, în frunte cu Frans Timmermans, candidatul PES pentru șefia Comisiei Europene , aflați la Sibiu pentru summitul șefilor de stat și de guvern, participă joi la o întâlnire la care nu au fost invitați însă și liderii PSD. De altfel, la Sibiu nu află niciun lider social-democrat, nici premierul Viorica Dăncilă, care s-a plâns că nu a fost invitată la summit, iar PSD a ales în ziua reuniunii liderilor europeni să facă o demonstrație de forță la Iași și să aducă zeci de mii de oameni la un miting electoral.

Întrevederea între socialiștii europeni este una informală, o parte dintre aceștia venind cu ocazia Summitului de la Sibiu, au declarat pentru HotNews surse politice. Liderii PSD nu participă la această întâlnire a socialiștilor europeni, au adăugat sursele citate. Chiar dacă s-au purtat discuții intense, inclusiv miercuri, astfel încât Viorica Dăncilă să meargă la intâlnire, acest lucru nu s-a întâmplat până la urmă, au precizat aceleași surse.

De altfel, la Sibiu nu află niciun lider social-democrat, nici premierul Viorica Dăncilă, care s-a plâns că nu a fost invitată la summit, iar PSD a ales în ziua reuniunii liderilor europeni să facă o demonstrație de forță la Iași, unde vrea să aducă zeci de mii de oameni la un miting electoral.

În 11 aprilie, Serghei Stanişev, preşedintele Partidului Socialiştilor Europeni, anunța că PES ia lua în calcul îngheţarea relaţiilor cu PSD până la discutarea statului de membru al PES în iunie, dacă Guvernul nu clarifică angajamentul pentru statul de drept şi dacă nu va urma recomandărilor CE.





Afirmaţiile lui Stanişev au venit la scurt timp după ce Frans Timmermans a avertizat că Partidul Social-Democrat din România riscă excluderea din PSE din cauza situaţiei statului de drept.





În replică, social-democraţii susțineau că tratamentul unor colegi din PES este inadmisibil şi că se puteau aştepta la atacuri din partea adversarilor politici, însă nu din partea propriei familii politice. De asemenea, Liviu Dragnea a spus că a văzut atitudinea unor colegi din PES "cu muşchii încordaţi că vor îngheţa relaţiile cu PSD”, spunând că nu există în statutul PES aşa ceva şi că nu are de gând să le răspundă acum.

Premierul Viorica Dăncilă susține că a avut solicitări de la omologi de-ai săi, dar a declinat reuniunile bilaterale pentru că nu era oportun să aibă aceste întâlniri în timpul summit-ului. Premierul Viorica Dăncilă a fost întrebată, joi, la Alba Iulia, dacă merge totuși la summit-ul de la Sibiu.

„Nu merg la summit-ul de la Sibiu pentru că, așa cum știți, este prezent doar președintele. Am avut mai multe solicitări de la omologi de-ai mei din diferite state membre ale Uniunii Europene, am declinat aceste reuniuni bilaterale în care să continuăm dialogul început în diferite state membre în care am fost. (...) Nu era oportun ca să am întâlniri bilaterale cu premierii în timpul summit-ului, de aceea voi avea întâlniri în perioada următoare”, a răspuns premierul, citat de Mediafax.