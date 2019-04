Cătălin Rădulescu o somează pe Viorica Dăncilă: Să hotărască urgent ce face cu aceste Coduri / Va fi găsită vinovată pentru oamenii care stau în puşcării şi care suferă

După ce Liviu Dragnea părea să fi renunțat la ideea modificării Codurilor penale prin ordonanță de urgență, deputatul PSD readuce în discuție această mult discutată temă în partid și o somează pe Viorica Dăncilă să se hotărască urgent ce va face cu aceste Coduri. El susține că premierul și ministrul Justiției vor fi vinovați "pentru oamenii care stau în puşcării şi care suferă" și că modificările la Codurile penale trebuie transpuse, cu riscul declanșării Articolul 7 împotriva României.





Deputatul PSD a declarat, luni, cel nu a avut încredere niciodată "în acest Tudorel Toader" și că premierul Viorica Dăncilă "trebuie să facă ceva, pentru că va fi vinovată".





Eu nu am avut încredere că va da acest ministru niciodată niciun Cod şi nicio amnistie şi graţiere, pentru că nu are nici curajul necesar, nici nu îşi doreşte acest lucru. Eu cred că acest lucru trebuie să îşi asume premierul României, pentru că doamna premier este şeful acestui ministru. Dânsa ştia că în Comitetul nostru Executiv s-a luat o decizie în unanimitate şi trebuia să transpună ca premier cerinţa CeX în aceste ordonanţe. (...) Premierul Viorica Dăncilă trebuie să facă ceva, este membră a partidului nostru şi premierul Viorica Dăncilă trebuie să hotărască urgent ce face cu aceste Coduri, pentru că va fi vinovată, ca şi acest ministru al Justiţiei, pentru oamenii care stau în puşcării şi care suferă din cauză că aceste Coduri, prin prescrierea faptelor şi prin ceea ce a hotărât CCR, ei stau în continuare în puşcărie nevinovaţi, când ar fi trebuit să iasă", a declarat deputatul PSD, citat de Agerpres.





El a spus că premierul Viorica Dăncilă trebuie să rezolve "abuzurile" care au fost făcute "abominabil".





"Cu riscul activării articolului 7, credeţi că articolul 7 se activează în momentul în care tu arăţi ce abuzuri s-au făcut în România şi când CCR ia decizii constituţionale. Dacă am ajuns ca cineva în Europa să activeze articolul 7 pentru că noi am reparat abuzuri şi am modificat legii împotriva abuzurilor şi transpunem aceste decizii ale CCR, să activeze articolul 7. Înseamnă că asta e metoda prin care stăpânii europeni tratează anumite ţări din estul Europei", a afirmat Rădulescu.