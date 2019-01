VIDEO Liderul PSD Iași, huiduit de Ziua Principatelor la Iași / Vociferări din public: ”Hoțul de Dragnea se plimbă în Maldive cu o muierușcă de 25 de ani. Să îi fie rușine”

Liderul PSD Iași, Maricel Popa, a fost huiduit, joi, în timpul discursului susținut de Ziua Principatelor Unite, în Piața Unirii din oraș. Câteva mii de oameni participă la manifestările care marchează 160 de ani de la Mica Unire, transmite Mediafax.





În timpul discursului liderului PSD Iași, Maricel Popa, susținut în Piața Unirii din oraș, mai mulți oameni au huiduit, nemulțumiți de acțiunile guvernanților.





Oamenii au strigat „Hoții, hoții”.





Maricel Popa și-a susținut mai departe discursul, fără să se întrerupă.

Partidul de la guvernare a fost criticat dur de o femeie care participa la eveniment, ea spunând că nu vrea să se ajungă ca pe vremea comuniștilor:”Nu vreau să mai trăiască și copiii și nepoții mei la fel. Mergeam la 2 noaptea să le cumpăr lapte. Să ajungem din nou așa? Hoțul de Dragnea se plimbă în Maldive cu o muierușcă de 25 de ani. Să îi fie rușine. Am huiduit pentru că nu aud nimic din ce se spune acolo și nu m-au lăsat în față. Nu m-a primit niciun parlamentar să le spun ce gândesc pensionarii și cadrele didactice universitare despre atitudinea lui Tudorel, care vrea să dea drumul la pușcăriași. (...) Nu mă consider colegă universitară cu Tudorel Toader și voiam să i-o spun în față. Am 50 de ani, am învățat la Universitatea Cuza și nu mă simt reprezentată de Tudorel Toader”.