Cinci ani de la accidentul aviatic din Apuseni: Pilotul Adrian Iovan și studenta Aura Ion, comemorați

Romanița Iovan împreună cu fiul său, Albert, au urcat, alături de prieteni și de localnici până în satul Giurgiuț din comuna Horea, zona cea mai apropiată de locul accidentului în care au putut să ajungă din cauza zăpezii foarte mari din Apuseni, pentru a participa la slujba de pomenire a soțului său, pilotul Adrian Iovan, și a studentei Aura Ion, care și-au pierdut viața în urma prăbușirii aeronavei.Potrivit primarului comunei Horea, Nicola Marian, alături de familie au fost prezenți la comemorare circa 100 de oameni, localnici și prieteni veniți de la București. A fost oficiată o slujbă de pomenire, sâmbătă, în aer liber, după care a fost organizată o masă la căminul cultural din sat.„Noi ne-am pregătit pentru eveniment și am deszăpezit drumul astfel încât participanții la parastas să poată ajunge cât mai aproape de locul accidentului. Împreună cu aproximativ 60 de localnici am urcat până la Giurgiuț, alături de familie și am participat la slujba de pomenire oficiată de un preot din comună și apoi am mers cu toții la o masă organizată de doamna Iovan la căminul cultural din sat. S-a făcut toată rânduiala, cum se obișnuiește la parastas”, a declarat pentru Mediafax primarul Marian Nicola.În accidentul aviatic produs în 20 ianuarie 2014 în Munţii Apuseni au murit pilotul Adrian Iovan şi studenta Aurelia Ion și au fost răniţi copilotul Răzvan Petrescu şi medicii Radu Zamfir de la Spitalul Fundeni, Valentin Calu de la Spitalul Elias, Cătălin Pivniceru de la Spitalul "Sfânta Maria" şi Sorin Ianceu de la Spitalul Municipal din Beiuş, judeţul Bihor.Echipa medicală din avion mergea de la Bucureşti la Oradea, unde urma să preleveze ficatul de la un donator de peste 60 de ani care suferise un accident vascular cerebral.Epava avionului şi victimele au fost găsite de trei localnici, după căutări care au durat aproximativ cinci ore şi la care au participat pompieri salvatori, jandarmi montani, poliţişti, salvamontişti, angajaţi ai Parcului Naţional Munţii Apuseni şi localnici.Pilotul Adrian Iovan a fost găsit încarcerat, iar Aurelia Ion era în stop cardio-respirator, cu hipotermie severă, nemaiputând fi salvată.Toate cele cinci persoane rănite în accidentul aviatic, care au suferit multiple fracturi şi traumatisme, au fost internate atunci la secţia de terapie intensivă a Spitalului Judeţean de Urgenţă din Cluj-Napoca. În 21 ianuarie 2014, la o zi după accident, medicul Radu Zamfir a fost externat. Medicul Sorin Ianceu a fost externat în 3 februarie 2014, iar ceilalţi doi medici răniţi în accidentul aviatic, Valentin Calu şi Cătălin Pivniceru, au fost externaţi o zi mai târziu. Copilotul Răzvan Petrescu a stat, după accident, o lună în spital, apoi a fost reinternat şi operat de mai multe ori la picioare.