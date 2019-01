Corina Crețu candidează la europarlamentare: Am primit o singură ofertă până acum, de la Pro România

Comisarul european Corina Crețu a confirmat, vineri seara, că va candida la europarlamentare, menționând că a primit o singură propunere, cea din partea Pro România, partidul înființat de fostul premier Victor Ponta, relatează Mediafax.

„Da. Când ne-am întâlnit ultima oară, am spus că mă voi gândi. Aveam și ideea de a nu mai candida. M-am gândit, după aceea. Oamenii care au stat mai mult la Bruxelles, în ciuda mentalității care este în România - Gata, să mai vină și în țară - se poate căpăta experiență pentru țara lui”, a răspuns Corina Crețu, comisarul pentru politică regională, vineri seara, într-o emisiunea la România TV, întrebată dacă va candida la europarlamentare.

Aceasta a dat exemplul comisarului Reading, care a avut mai multă influență la al treilea mandat. Reading a fost comisar pe justiție, fiind direct implicată în realizarea raportului MCV.





„Nu am luat o decizie (n.red. - în ceea ce privește partidul din partea căruia va candida). Am o singură ofertă publică, la ora actuală, de la domnul Ponta, de la Pro România. O analizez. Este un om cu care am colaborat foarte mult, care m-a propus pentru comisar european. (...) PSD-ul nu mi-a propus, deocamdată, nimic. Au spus că nu au discutat, până acum”, a mai spus Crețu.