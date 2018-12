Tudorel Toader a transmis președintelui cererea de revocare a procurorului general Augustin Lazăr

Elena Giorgiana Hosu - procuror șef adjunct DIICOT;

Antonia-Eleonora Constantin - procuror șef al Secției Judiciare din cadrul PICCJ;

Iuliana Nedelcu - procuror șef adjunct al Secției Judiciare din cadrul PICCJ;

Florena-Esther Sterschi - procuror șef al Secției de resurse umane si documentare din cadrul PICCJ;

Adina Florea - procuror sef al DNA





Acest articol prevede, la aliniatul 1, că „procurorii îşi desfăşoară activitatea potrivit principiului legalităţii, al imparţialităţii şi al controlului ierarhic, sub autoritatea ministrului justiţiei”.



Decizia CCR nr 358/ 2018 a fost pronunțată în cazul refuzului președintelui Klaus Iohannis de a o demite pe Laura Codruța Kovesi din funcția de procuror șef al DNA.



Pornind de la această sintagmă, „sub autoritatea ministrului justiției”, judecătorii CCR au decis că președintele nu are un drept de veto în ceea ce privește revocarea unui procuror iar „rolul central în această ecuaţie îl are, însă, ministrul justiţiei”.





Totodată, Toader a transmis șefului statului cererile de numire în funcție pentru:„Exprimăm și speranța faptului că președintele va reciti atât art. 132 din Constituție cât și Decizia CCR nr 358/ 2018 !”, a scris ministrul, pe pagina sa de Facebook.