VIDEO Vicepreședinte CE: Situaţia justiţiei din România afectează investiţiile şi dezvoltarea economică

Problemele care țin de statul de drept în România, Polonia şi Ungaria au impact și asupra dezvoltării economice, iar evoluția din aceste state este o „otravă” pentru mediul de afaceri, avertizează Jyrki Katainen, vicepreşedinte al Comisiei Europene.

Jyrki Katainen, vicepreşedinte al Comisiei Europene și comisar european pentru Locuri de muncă, Investiţii, Creştere economică şi Concurenţă, a avertizat că dezvoltarea investițiilor este afectată de modificarea legilor justiției și de problemele privind statul de drept în România, Polonia și Ungaria.



El a arătat că aceste schimbări ale legislației au impact negativ asupra potențialilor investitori.

„Problemele semnificative ce afectează statul de drept în Polonia astăzi sunt teme pe care le discut cu regularitate cu investitorii străini. Așa că mulți potențiali investitori sunt foarte interesați de evoluțiile actuale din Polonia, dar și din Ungaria și România”, a spus Jyrki Katainen.



„Și este de înțeles. Dacă intenționezi să investești - să spunem, 100 de milioane de euro - într-o activitate de producţie într-o anumită țară, vrei să știi dacă vei avea parte de o justiție corectă în caz că se întâmplă ceva”, a completat comisarul european, precizând că investitorii solicită constant analize asupra independenței sistemului judiciar în țările vizate.

Jyrki Katainen a catalogat drept "otravă" pentru mediul de afaceri evoluția din cele trei țări, spunând că legislația privind justiția este o problemă fundamentală și pentru investiții.

„Și trebuie să spun că sunt extrem de îngrijorat cu privire la evoluțiile din unele state membre, pentru că situația este „otravă” pentru mediul investiţional (...) nu este bună pentru crearea de locuri de muncă, pentru modernizarea societății și pentru dezvoltarea economică”, a avertizat el.



„Problemele legate de statul de drept (...) au și consecințe economice, e important să reținem acest lucru”, a conchis comisarul european.



The #ruleoflaw is a fundamental question also for investments and growth. Here is my answer to a journalist’s question on the rule of law in #Poland. pic.twitter.com/Za3tgzuX65