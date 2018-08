UPDATE Tudorel Toader, după declarațiile lui Augustin Lazăr: Se numește libertate de exprimare iar fiecare se exprimă după cum îi dictează limitele de înțelegere

Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a comentat luni, după declarațiile procurorului general Augustin Lazăr potrivit cărora ”manipularea opiniei publice este folosită ca instrument pentru destabilizarea activității procurorilor”, că ”se numește libertate de exprimare iar fiecare se exprima după cum îi dictează limitele de înțelegere”. De asemenea, Toader a spus că va anunța marți ora la care va susține conferința de presă referitoare la recentele afirmații ale procurorului general al PICCJ.





”În cursul zilei de marți, 28 august 2018, voi susține o conferință de presă referitoare la recentele afirmații ale procurorului general al PICCJ ! Voi anunța presă, în timp util !”, a scris Toader pe Facebook.





Comentând că România se află într-o „perioadă foarte sensibilă pentru statul de drept și Justiție”, Procurorul General, Augustin Lazăr, a prezentat, luni, corespondența cu ministrul Justiției și CSM, spunând că prima adresă a fost făcută în 13 martie 2017, iar următoarea adresă este din 19 martie, când ministrul Justiției cere detalii despre protocoale și desecretizarea.





"Manipularea opiniei publice este folosită ca instrument pentru destabilizarea activității procurorilor. Aceasta declarație are rolul de a stabili adevărul. Consider și o chestiune de onoare și o datorie profesională să clarific toate suspiciunile și interpretările false apărute abundent în spațiul public. În spiritul transparenței instituționale, pe care am promovat-o, voi face publică corespondența pe care am purtat-o cu CSM și ministrul Justiției", a declarat Augustin Lazăr.





Ministrul Justiției a anunțat luni că marți va susține o conferință de presă referitoare la declarațiile procurorului general.