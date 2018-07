Florin Morariu, „eroul cu făcăleț” din timpul atentatului de la Londra, din 2017, decorat de Regina Marii Britanii. „Am făcut un lucru pur omenesc pe care l-aș repeta dacă ar fi cazul”

Florin Morariu, tânărul brutar ieşean care a devenit celebru, în 2017, în presa internaţională pentru că ar fi lovit pe unul dintre teroriştii de pe London Bridge cu un coş de pâine, dar şi pentru că a adăpostit în brutărie mai multe persoane care fugeau din calea atacatorilor, va fi decorat de Regina Marii Britanii cu ordinul „The Queen’s Commendation for Bravery”, potrivit cotidianului“Am fost înștiințat pe mail de această distincție. Am înțeles că premierul Theresa May a făcut propunerea iar Regina Angliei a acceptat-o. Mă onorează această numire, dar afirm același lucru. Am făcut un lucru pur omenesc pe care l-aș repeta dacă ar fi cazul”, a declarat Florin Morariu pentru sursa citată.Distincția îi va fi înmânată de reprezentanții misiunii diplomatice a Marii Britanii în România.Florin Morariu a surprins imaginile de groază de pe străzile din Londra, în seara zilei de sâmbătă, 3 iunie 2017. Atunci o dubă a intrat în mulţime pe London Bridge, iar din ea au coborât trei bărbaţi înarmaţi cu cuţite care au început să înjunghie oamenii pe stradă.„E atac terorist aici. Au împuşcat oameni. Uitaţi, fraţilor!”, spune în înregistrare Florin Morariu. Acesta îi povesteşte unui coleg de muncă că a reuşit să-l lovească pe unul dintre atacatori cu un coș în cap.„Ce cuţit i-a băgat lu unu... În gât... Îs trei, nu?”, îşi întreabă românul colegii ieşiţi din brutărie, apoi îl roagă pe unul dintre ei să îi aducă o bâtă și făcăleţul pentru a se confrunta cu teroriștii. „Adu-mi ceva dur, adu-mi bâta aia. Adu-mi parul ăla care îl am sub masă. Făcăleţul ăla tare de sub masă. Adu-l încoace!”, strigă bărbatul. Ulterior, el pleacă pe stradă şi-i filmează pe oamenii căzuţi la pământ, care primesc primul ajutor.După numai o lună și jumătate de la atentat, Florin Morariu s-a întors în România. Dincolo de celebritatea pe care a căpătat-o, el s-a declarat dezamăgit pentru că a cerut protecţie, de teamă că ar putea fi atacat de apropiaţi ai teroriştilor, dar nu a primit niciun pic de atenţie nici din partea autorităţilor române şi nici din partea celor britanice.„Promisiuni şi vorbe, sunt sătul de vorbele lor. Toţi promit că îţi dă, îţi face, îţi drege... Băi fraţilor, eu până acum nu am primit nimic şi deja e o lună şi ceva. Ce facem? Gata, s-au spălat pe mâini toţi?”, a declarat el pentru stiri.tvr.ro