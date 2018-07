Guvernul va acorda ajutoare celor din zonele afectate de inundații  

Premierul Viorica Dăncilă a anunțat că în ședința de joi a Executivului va fi adoptat un proiect care prevede oferirea de ajutoare materiale persoanelor din zonele afectate de inundații, cum ar fi apă, alimente și materiale de construcții, potrivit Mediafax.





"Am convenit să venim în primul rând cu soluţii ce ţin de intervenţia rapidă şi sunt măsuri ce vor fi adoptate în şedinţa de Guvern de astăzi. Mă refer aici la asigurarea produselor de strictă necesitate - apă, alimente, locuinţe mobile pentru cazarea oamenilor ale căror locuinţe au fost distruse sau grav afectate. Suntem pregătiţi să punem la dispoziţie imediat aceste produse. De asemenea, avem disponibile în rezerva Guvernului materiale de construcţii pentru reconstrucţia caselor distruse de calamităţi.

Vom aloca ajutoare financiare familiilor afectate în baza anchetelor sociale, Ministerul Muncii a pregătit deja proiectul şi îl vom adopta în cadrul şedinţei de astăzi. Asigurăm, de asemenea, echipamente şi personal pentru deblocarea drumurilor, căilor de acces afectate de inundaţii, precum şi restabilirea legăturilor de acces pentru comunităţile izolate. În acelaşi timp, Direcţiile de sănătate se implică în consilierea populaţiei pentru conştientizarea riscurilor de sănătate la care se expun, dar şi pentru asigurarea vaccinurilor necesare. În acelaşi timp, Ministerul Agriculturii asigură furaje necesare animalelor domestice ce aparţin familiilor afectate", a declarat premierul Viorica Dăncilă, joi dimineață la Radio România Actualități.





Aceasta a adăugat că autoritățile locale sunt pregătite să intervină, existând deja echipe care lucrează la "consolidarea digurile, la decolmatarea albiilor şi la reparaţii acolo unde forţa apei a făcut breşe".





„Avem şi suportul Ministerului Apărării, a Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, a Ministerului Afacerilor Interne, pompieri militari pentru intervenţii în înlăturarea efectelor inundaţiilor şi pentru pregătirea în teren pentru situaţia în care ploile puternice vor reveni în zonă. Suntem în contact permanent cu Administraţia Naţională de Meteorologie şi cu hidrologii pentru că (...) urmează un nou val de precipitaţii abundente. Oamenii cu care am stat de vorbă luni mi-au spus că autorităţile locale şi forţele de intervenţie au reacţionat prompt şi au oferit sprijin imediat. Am fost impresionată de modul în care jandarmii, pompierii, militarii munceau să scoată mâlul din casele şi curţile oamenilor. Am cerut în acelaşi timp suplimentarea forţelor de intervenţie pentru ca oamenii să treacă cât mai repede peste aceste necazuri”, a completat prim-ministrul.





Premierul a precizat că România poate accesa Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene, care se poate face pe baza unei analize care deja a fost demarată de către Guvern. Viorica Dăncilă nu a dat detalii legate de perioada în care țara noastră va primi bani de la UE.





„Am discutat cu doamna comisar Corina Creţu şi cu Sefcovici, vicepreşedintele Comisiei Europene, despre acest subiect. Doamna ministru Rovana Plumb va continua demersurile în zilele următoare şi chiar eu marţi voi mai discuta despre acest lucru. (...) Procedurile sunt în derulare, însă (...) acest lucru durează. Reducerea timpului de răspuns în astfel de situaţii este un lucru pentru care am insistat în calitate de europarlamentar. Am propus ca o parte din finanţarea solicitată de către un stat să fie acordată imediat după depunerea aplicaţiei, adică atunci când este mai mare nevoie de sprijin. (...) Sprijinul european cu siguranţă este necesar, dar va fi complementar fondurilor alocate de la bugetul naţional”, a conchis Dăncilă.