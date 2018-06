Primarul Timișoarei, la DNA pentru a i se spune că este suspect într-un dosar privind anveloparea de blocuri: N-am nicio neliniște în ceea ce mă privește, n-am făcut personal nicio ilegalitate

”Ce pot spune este că n-am nicio neliniște în ceea ce mă privește, pentru că n-am făcut personal nicio ilegalitate și nici n-am cerut altora să facă, nici pe această speță, nici pe altele. Dimpotrivă, mereu le cer tuturor colaboratorilor să respecte cu sfințenie legea.”, afirmă Robu pe pagina sa de Facebook.”Țin să declar că eu iau ca pe ceva normal că sunt audiat, că, având semnătură pe niște documente care girează documente asupra cărora planează suspiciuni de ilegalitate -fals etc.-, mă fac suspect și am încredere că procurorul de caz va face lumină în ceea ce ne privește pe fiecare din cei implicați. Am încredere în colegii mei, altfel nu i-aș fi acceptat ca și colaboratori, dar de garantat eu nu garantez decât pentru mine! Este un principiu de viață al meu, la care am ajuns după circa 50 de ani de experiență”, mai spune edilul.