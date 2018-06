Ce au declarat Trump și Kim după semnarea acordului

Trump si Kim in Singapore

”Astăzi am avut o întâlnire istorică, am decis să lăsăm trecutul în urmă. Lumea va vedea o shimbare majoră. Vreau să-mi exprim recunoștința față de președintele Trump pentru că a făcut posibilă această întâlnire”, a declarat Kim.Nu este clar încă ce anume au semnat. Trump spune că acest lucru se va lămuri curând și că ”vom discuta mult pe această temă”.”Este multă bunăvoință aici, multă muncă, multe pregătiri. Suntem foarte mândri de ce s-a întâmplat azi”, adăugat președintele SUA.El a adăugat că relația dintre lume și Coreea de Nord se va schimba de acum: ”Va fi o situație mult diferită de ce s-a întâmplat în trecut. Vom rezolva o problemă foarte mare și periculoasă a lumii”.Trump a vorbit și despre ”legătura puternică” ce există între el și Kim. ”Vreau să-ți spun mulțumesc, președinte Kim, am petrecut mult timp împreună azi, momente foarte intense”.Întrebat dacă îl va invita la Casa Albă pe Kim, Trump a răspuns: ”Absolut”.