Sentință definitivă în dosarul Gala Bute: Elena Udrea, șase ani de închisoare cu executare / Rudel Obreja, cinci ani de închisoare

Curtea Supremă a menținut pedepsele.

Pe 29 martie 2017, Elena Udrea a fost condamnată în primă instanţă la şase ani de închisoare cu executare în dosarul "Gala Bute" pentru luare de mită şi abuz în serviciu.

În acelaşi dosar, Rudel Obreja, fost preşedinte al FRB, a fost condamnat la cinci ani închisoare cu executare, iar Tudor Breazu, administratorul terenurilor de la Nana deţinute de Elena Udrea, a primit trei ani de închisoare cu executare. Ion Ariton, fost ministru al Economiei, a fost achitat pentru acuzaţiile de participaţie improprie la abuz în serviciu şi folosire a influenţei în scopul obţinerii de foloase necuvenite.





Elena Udrea a fost condamnată definitiv la şase ani de închisoare pentru luare de mită şi abuz în serviciu de către Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. De asemenea, și Rudel Obreja a fost condamnat la cinci ani de închisoare. Elena Udrea se află în acest moment în Costa Rica.Elena Udrea, aflată în Costa Rica, a susținut în aprilie că are statut de refugiat în acest stat: ”Am solicitat acest statut în februarie, am fost audiată în martie și am primit statul pentru un an de zile pe 21 martie, în acest moment sunt supusă statutului refugiaților, cu toate drepturile pe care le au refugiații și cetățenii costaricani”.