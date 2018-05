Ministrul Justiției: Mă aștept ca președintele să respecte decizia CCR și să emită decretul de revocare a șefei DNA. A doua variantă e să nu o respecte. Președintele e om și el

„Mă aștept să respecte decizia CCR. Avem un comunicat care astăzi nu produce efecte juridice. Va produce după ce decizia motivată se va publica în Monitorul Oficial. Nu cred că președintele nu va da curs deciziei CCR. De data aceasta, decizia generează obligația președintelui de a emite decretul de revocare. (...) Președintele a lăsat procedura în aer. Președintele nu trimite adrese la mine, el trebuia să se închidă cu procedura. Dacă n-a revocat-o a trimis o adresă, adresă pe care unii o consideră de natură administrativă. (...) Președintele României azi a luat act, a spus că așteaptă motivația, corect motivarea, acele considerente. În momentul în care se publică decizia apare o obligație. I-a trecut timpul de reflecție. Are două variante: să respecte decizia, alta să nu o respecte si să nu emită decretul de revocare. Are o a doua variantă, să nu respecte decizia și să nu respecte Constituția. Președintele e om și el.(...) nu cred că își va permite o astfel de aboradre”, a spus Tudorel Toader, la Antena 3.Ministrul Justiției a comentat că în varianta refuzului, există „sancțiunea electorală” și „poate exista o decizie la nivel politic”.În comunicatul Curții Constituționale se arată că președintele Klaus Iohannis „urmează să emită decretul de revocare din funcţie a procurorului-şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie, doamna Laura Codruţa Kövesi”. Curtea a constat „existenţa unui conflict juridic de natură constituţională între Ministrul justiţiei şi Preşedintele României, generat de refuzul preşedintelui României de a da curs propunerii de revocare din funcţie a procurorului-şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie, doamna Laura Codruţa Kövesi”.Cei șase judecători care au votat pentru această soluție au apreciat că „prerogativa Preşedintelui României de a revoca procurorul din funcţia de conducere se circumscrie exclusiv unui control de regularitate şi legalitate a procedurii. Astfel, Preşedintele României nu are competenţa constituţională de a opune argumente de oportunitate în raport cu propunerea de revocare din funcţie iniţiată, în condiţiile legii, de ministrul justiţiei”.