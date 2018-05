Băsescu, despre protocolul dintre CSM şi SRI: Niciodată un astfel de protocol nu a ajuns în CSAT. O vagă suspiciune că ar exista un soi de protocoale puteam să am, dar nimeni nu a venit să îmi spună

“Atunci când se vorbea de protocoale, eu afirmam public nişte chestiuni tehnice. Ele sunt tehnice, dar sunt în afara legii multe din ele. Nu este admisibil ca CSM să răspundă, să spună cum a valorificat informaţiile. Niciodată un astfel de protocol nu a ajuns în CSAT. Nu a ajuns şi nimeni nu a venit să îmi pună pe masă un protocol încheiat cu Parchetul General, cu CSM sau cu Înalta Curte. Nici nu mi-a spus că ar exista. O vagă suspiciune că ar exista un soi de protocoale puteam să am, dar nimeni nu a venit să îmi spună”, a explicat Traian Băsescu.Fostul şef de stat susţine că România este un stat “deformat”, ale cărui instituţii au înţeles prost democraţia.“E un stat cu instituţiile deformate, trebuie readuse în matca lor şi primul sentiment formidabil pe care l-am avut că statul e deformat, a fost cazul Rarinca. Iată că intrăm acum în realităţile ale acestui stat, a unei colaborări interinstituţionale care n-are nimic de-a face cu statul de drept. (…) Este un stat al căror instituţii au înţeles prost democraţia. (…) Eu n-am cerut niciodată funcţionarea nelegală a acestor instituţii. Relaţia mea cu CSM a fost departe de a fi dulce, pentru că am criticat de multe ori atitudini, soluţii”, a continuat acesta.Întrebat dacă ştia de întâlnirile şefilor instituţiilor de forţă din sediile SRI, acesta a replicat: “Eu eram preşedintele României. Din păcate, exact cei care trebuiau să mă informeze nu o făceau şi dădeau instituţiilor statului alt sens decât cel prevăzut de lege”.Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a publicat vineri protocolul de colaborare încheiat în 2012 cu Serviciul Român de Informaţii (SRI), care avea ca scop "asigurarea independenţei şi înfăptuirii justiţiei". Documentul prevede că în situaţii de excepţie, datele şi informaţiile transmise de SRI pot fi introduse în dosarele de cercetare ale CSM.Protocolul desecrectizat a fost semnat în 2012 între CSM şi SRI şi a fost publicat vineri pe site-ul Consiliului.Acesta avea ca scop "asigurarea independenţei şi înfăptuirii justiţiei, precum şi cunoaşterea, prevenirea şi contracararea vulnerabilităţilor şi factorilor de risc care pot afecta starea de legalitate, menţinerea ordinii de drept, precum şi climatul de exercitare neîngrădită a drepturilor, libertăţilor şi îndatoririlor fundamentale ale cetăţenilor, ca valori de securitate naţională”.Protocolul, care are trei pagini, prevedea indentificarea anticipată şi înlăturarea faptelor care ar putea afecta justiţia sau securitatea naţională, informarea reciprocă cu datele şi informaţiile pe care fiecare parte le deţine, schimbul de materiale, de lucrări şi date utile celeilalte părţi.Un alt articol din protocol se referă la faptul că în situaţii de excepţie, datele şi informaţiile transmise de SRI pot fi introduse în dosarele de cercetare ale CSM.Protocolul a fost încheiat pe durată nedeterminată, cu posibilitatea de modificare sau completare prin acte adiţionale.