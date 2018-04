BREAKING NEWS: Președintele Iohannis i-a cerut premierului demisia/ Doamna Dăncilă nu face față poziției de prim-ministru, transformă Guvernul într-o vulnerabilitate și execută ordine de partid

Participă mai jos la sondajul HotNews.ro: Ce consecințe va avea conflictul Iohannis-Dăncilă/Dragnea?

Iohahnis a făcut referire la discutarea în ședința de guvern a memorandumului privind relocarea ambasadei din Israel, fără consultarea sa.”Săptămâna trecută în Guvern s-a discutat un document secret, un memorandum secret pe politică externă. Asta a fost o mare greșeală, fiindcă în chestiuni de politică externă, dacă vorbim de documente secrete, care, evident, sunt sensibile – altfel nu ar avea de ce să fie secrete – trebuia să fie consultat Președintele, lucru care nu s-a întâmplat. În Constituție, în toate deciziile Curții Constituționale, în practica politică din România, se statuează și se știe că este nevoie, în interesul României, nu în interesul altcuiva, de o consultare instituțională între Premier și Președinte, că este nevoie, în interesul României, nu în interesul cuiva particular, ca autoritățile publice să colaboreze loial. Aceste lucruri și aceste nevoi ale statului nu au fost înțelese de doamna Dăncilă (...) Doamna Dăncilă a preferat să execute ordinele venite de la partid. Având în vedere acestea, eu retrag încrederea doamnei Dăncilă”, a declarat șeful statului.”Au trecut trei luni, după care pot să trag o concluzie - doamna Dăncilă nu face faţă poziţiei de prim-ministru a României şi transformă astfel Guvernul într-o vulnerabilitate pentru România. De aceea solicit public demisia doamnnei Dăncilă din funcţia de prim-ministru a României”, a sublinat Iohannis.Președintele a mai făcut referire la refuzul lui Dăncilă de a veni vineri la consultările de la Palatul Cotroceni pe tema relației dintre Guvern și BNR.”Ar fi trebuit să am o întâlnire la ora 11:00 cu doamna Dăncilă. Acea întâlnire nu s-a mai ținut, dar asta nu are nicio importanță și nu schimbă cu nimic lucrurile pe care oricum am intenționat să le comunic astăzi românilor. Întâlnirea urma să aibă ca temă centrală conflictul între Guvern și PSD, pe de o parte, și Banca Națională, pe cealaltă parte. Asupra acestor chestiuni m-am mai exprimat și vreau doar să repet două lucruri. Rolul Băncii Naționale a României este unul foarte clar determinat și calitatea principală a Băncii Naționale a României este independența ei față de voința politică, față de Guvern și față de alte autorități ale statului, a spus șeful statului.În context, Iohannis a acuzat PSD vă vrea să acapareze banca națională. ”Este foarte evident că PSD pune sub semnul întrebării și chestionează această independență. Acest lucru s-a putut vedea din declarațiile unor personaje din conducerea PSD și mă îngrijorează. BNR nu poate să fie acaparat politic de PSD. BNR trebuie să rămână independent, pentru a putea pune în practică o politică independentă în interesul României. A doua chestiune. Chiar și așa, este de dorit ca politicile BNR și politicile guvernului să fie într-o măsură rezonabilă corelate – asta înseamnă discutate. Pentru că, evident, nu s-a întâmplat acest lucru, am dorit să mediez între ei. Doamna Dăncilă nu a înțeles acest lucru”, a mai precizat președintele.