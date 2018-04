Iohannis, după ce s-a întrebat ce înțelegeri face Dragnea cu evreii: Dacă cineva s-a simțit ofensat îmi cer scuze / Nu am folosit cu siguranță noțiuni peiorative

Ziariștii l-au întrebat cum comentează acuzații de antisemitism la adresa sa, fără a preciza la ce acuzații concrete se referă.„Acum sa fiu eu acuzat de antisemitism mi se pare deplasat, caraghios. Eu am fost lăudat și laureat de mai multe asociații evreiești. Toată lumea știe că relațiile bilaterale sunt excelente de la fondarea statului Israel modern. Nu știu pe ce se bazează aceste critici”, a răspuns șeful statului, care efectuează o vizită în Bacău.Klaus Iohannis a subliniat că nu a folosit ”cu siguranță” „noțiuni peiorative” în declarația sa, înainte de a adăuga: „Dacă totuși cineva s-a simțit ofensat îmi cer scuze față de aceștia”.„A fot o întrebare retorică. Atât cât am spus, atât am vrut să spun”, a subliniat el.„În absolut niciun caz acea întrebare retorică nu a fost cu iz de jigni comunitățile evreiești sau statul israelian cu care avem relații dintre cele mai bune. Întrebarea mi-am pus-o pentru că o persoană din România s-a deplasat acolo pentru nu știu ce, se întâlnește cu nu știm cine și nici nu știm ce înțelegeri vor face”, a argumentat șeful statului.Aceste precizări au venit după ce președintele a acuzat o „secretomanie” legată de vizita lui Liviu Dragnea în Israel. „Nu știu care sunt dedesubturile acestei abordări, cine știe ce înțelegeri face acolo cu evrei. Sper că după revenire să aibă bunul-simț să explice românilor ce au făcut acolo”, a comentat șeful statului.Informația că Dragnea va vizita Israelul a fost difuzată inițial, pe surse, de Antena 3, care a prezentat o invitație primită de șeful PSD de la premierul israelian.