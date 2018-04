FOTO Klaus Iohannis a ieșit la plimbare cu bicicleta în Parcul Herăstrău: Traficul din Capitală este infernal. Se impun măsuri de îmbunătățire a infrastructurii

Președintele Klaus Iohannis a ieşit luni seară la o plimbare cu bicicleta prin Parcul Herăstrău, el spunând că traficul din Capitală este infernal, indiferent de vreme şi că se impun "măsuri serioase", relatează News.ro. Aceasta vine în contextul unor tensiuni în creștere între el și PSD pe seama revocării lui Kovesi și a mutării ambasadei la Ierusalim.

Îmbrăcat lejer, cu pantaloni de culoare deschisă şi cu un tricou negru, Klaus Iohannis a ieşit la o plimbare cu bicicleta de la reşedinţa sa până în Parcul Herăstrău, apoi a stat de vorbă cu jurnaliştii despre mutarea ambasadei României la Ierusalim, neînţelegerile dintre Guvern şi BNR sau sesizarea CCR pe tema refuzului său de a o revoca pe Laura Codruţa Kovesi de la conducerea DNA.

"Observând vremea splendidă de primăvară, am decis să fac o plimbare. Traficul este infernal indiferent de vreme. Se impun măsuri serioase de îmbunătăţire a infrastructurii. (...) Aş vrea mai multă lume pe jos şi mai multă lume pe bicicletă. Am făcut 3 minute de la reşedinţă până aici, m-am salutat cu câţiva şi am văzut feţe surprinse”, le-a spus Klaus Iohannis jurnaliştilor care l-au aşteptat la Arcul de Triumf.

Ulterior, președintele a postat pe pagina sa de Facebook o galerie foto cu el pe bicicletă.