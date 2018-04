Viorica Dăncilă: Am discutat telefonic cu președintele Iohannis / Inițial nu am răspuns, eram la Simfonia Lalelelor, nu am văzut apelul

„Am avut o discuție telefonică. Nu pot să spun ce am discutat, a fost o discuție privată. Dacă dl președinte vrea să vă spună asta este altceva”, a spus Viorica Dăncilă.La întrebările presei, aceasta a recunoscut că inițial nu i-a răspuns lui Klaus Iohannis, deoarece nu a auzit telefonul, întrucât se afla la festivalul Simfonia Lalelelor din Pitești „Da, inițial nu am răspuns, eram la Simfonia Lalelelor, nu am văzut apelul, nu am știut de această discuție și pe urmă am sunat și am discutat cu dumnealui”, a spus Dăncilă.În ceea ce privește Memorandumul aprobat pentru mutarea ambasadei României în Israel la Ierusalim, a cărui aprobare a fost anunțată aseară de Liviu Dragnea, premierul a spus că va „discuta” și cu președintele acest subiect.„Vă asigur că avem responsabilitate, avem discernământ și vom purta discuții cu toate instituțiile”, a spus ea, precizând însă că nu poate spune „ce conține memorandumul”.Chestionată cum știa Dragnea despre acest memorandum, care nu a fost anunțat de guvern, Viorica Dăncilă a răspuns: „Bun, s-a știu despre acest document, am văzut că a apărut încă înainte de a fi votat”.