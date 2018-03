Cateva zeci de politisti protesteaza in fata Ministerului de Interne

Presedintele SNAP, Iulian Surugiu, a declarat ca sunt multe lucruri care trebuie rezolvate la Ministerul de Interne si ca este nevoie de o resetare a intregului sistem "pentru a putea da cetateanului servicii de calitate"."Astazi suntem in fata Ministerului de Interne pentru a ne face auziti si pentru a trage un semnal de alarma, ca sunt multe lucruri de rezolvat in cadrul Ministerului de Interne, lucruri care au fost aduse la conducerea Ministerului, iar, din pacate, lucrurile se misca foarte, foarte incet. Aici vorbim de o resetare a intregului sistem, pentru a putea da cetateanului servicii de calitate".Intrebat ce va face dupa pichetarea MAI, Surugiu a spus ca sambata, 24 martie, circa 10.000 de oameni vor fi prezenti la un protest in fata Ministerului de Interne, urmat de un mars spre Piata Victoriei, la Guvern."Dupa aceasta pichetare, pe data de 24, adica sambata, vom avea un protest de amploare, in fata Ministerului de Interne, cu mars pana in fata Guvernului, unde vor fi aproximativ 10.000 de oameni. Astazi am chemat doar 100 de oameni, de aia ne-am si pozitionat aici, in fata biroului ministrei de Interne, pentru a ne vedea si pentru a trage un semnal de alarma, ca politistii sunt nemultumiti", a mai spus sindicalistul.