Rupert Wolfe Murray, noi detalii despre presupusa propunere a Cambdridge Analytica de a lucra pentru PSD / Ce a raspuns Mark Turnbull cand a fost a intrebat daca a lucrat in Romania

Rupert Wolfe Murray a declarat in cursul zilei de miercuri ca a fost abordat inainte de alegerile parlamentare din 2016, din Romania, de un oficial de rang inalt al Cambridge Analytica , firma care se afla in prezent in centrul unui scandal cu ramificatii internationale, pentru a lucra pentru Partidul Social Democrat, refuzand insa.Miercuri seara, acesta a revenit cu detalii, la Digi 24.Consultantul britanic, care vorbeste limba romana, a spus ca, in e-mailul pe care l-a primit in 2016 de la Mark Turnbull, i s-a propus un proiect in Romania. Cand a aflat insa ca e vorba de un proiect politic, respectiv PSD, Murray povesteste ca a raspuns: "Am zis nu, in niciun caz".Acesta a precizat ca l-a contactat pe Turnbull, dupa dezvaluirile facute in urma cu cateva zile de o investigatie sub acoperire efectuata de Channel 4 News si care a dezvaluit modul in care Cambridge Analytica desfasoara campanii electorale in intreaga lume.In aceasta inregistrare, Turnbull a sugerat ca Cambridge Analytica a folosit "o organizatie diferita pentru a conduce un proiect foarte, foarte reusit intr-o tara est-europeana", fara a preciza insa despre ce tara e vorba (sursa)."Am intrebat daca a lucrat cu Romania atunci", a spus Rupert Wolfe Murray, miercuri seara, iar raspunsul primit a fost: "Nu am lucrat sub Cambridge Analytica" in Romania.