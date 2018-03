Consultantii politici ai lui Trump, filmati spunand ca folosesc mita si prostituate pentru a-i compromite pe politicieni

O ancheta sub acoperire realizata de Channel 4 News dezvaluie modul in care Cambridge Analytica desfasoara campanii electorale in intreaga lume. Sefii au fost filmati vorbind despre mita, ex-spioni, ID-uri false si prostituate. Directorii executivi ai Cambridge Analytica- compania de date careia i se datoreaza victoria in alegeri a lui Trump- au fost filmati spunand ca ei i-ar putea surprinde pe politicieni in situatii compromitatoare cu mita si prostituate ucrainiene, potrivit channel4.com In cadrul unei investigatii realizate de Channel4 News, directorul executiv al companiei, Alexander Nix, a declarat ca firma britanica desfasoara in mod secret campanii electorale in intreaga lume. Intr-un schimb de replici, cand a fost intrebat despre difuzarea materialelor impotriva adversarilor politici, Nix a spus ca ar putea "sa trimita cateva fete pe langa casa candidatului" adaugand ca fetele ucrainiene "sunt foarte frumoase, cred ca lucreaza foarte bine". Tot el a afirmat ca "vom oferi o suma mare de bani candidatului pentru a-si finanta campania in schimbul terenului, de exemplu, si vom avea totul inregistrat, vom blura fata oamenilor nostri si o vom posta pe internet."Oferirea de mita functionarilor publici constituie o infractiune atat in temeiul Legii Britanice privind darea de mita cat si al Legii privind coruptia in SUA. Cambridge Analytica opereaza in Marea Britanie si este inregistrata in SUA.Marturisirile au fost filmate la o serie de intalniri in hotelurile din Londra pe o perioada de patru luni din noiembrie 2017 pana la inceputul lunii februarie 2018. Impreuna cu Nix, la intalniri au mai fost si Mark Turnbull, directorul general al CA Political Global si directorul companiei de date Dr. Alex Tayler.