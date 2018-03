Ministrul Justitiei: Am primit de la Ministerul Public protocoalele incheiate cu SRI. Vor fi desecretizate potrivit Legii 182. Este o peocedura legala

Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, miercuri, ca a primit de la Ministerul Public protocoalele incheiate cu SRI si ca va fi parcursa procedura legala de desecretizare a documentelor, relateaza News.ro.





"Am primit protocoalele de la Parchetul General. Am apreciat faptul ca dupa ce am cerut public si alti reprezentanti au cerut ceea ce eu cerusem si ca imediat seful SRI a exprimat acordul, iar ieri dupa-amiaza le-am primit de la procurorul general. Nu va pot spune (ce contin - n.r.) pana nu parcurg procedura de desecretizare", a declarat Tudorel Toader, miercuri, dupa ce a participat la bilantul Administratiei Nationale a Penitenciarelor.





El a spus ca acestea vor fi desecretizate potrivit Legii 182. "Este o procedura legala", a spus Toader.





Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, i-a cerut procurorului general Augustin Lazar, luni dimineata, inceperea procedurii legale de desecretizare a protocoalelor incheiate intre Ministerul Public, Directia Nationala Anticoruptie, Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism si Serviciul Roman de Informatii.